Crise à l'OM : Samia Ghali va rencontrer les supporters et discuter avec Jacques-Henri Eyraud

Trois jours après les incidents au centre d'entrainement de l'Olympique de Marseile, Samia Ghali, la sénatrice des Bouches-du-Rhône et adjointe à la ville de Marseille en charge notamment du stade Vélodrome, assure sur France Bleu Provence ce mardi matin qu'elle va rencontrer les supporters pour une tentative d'apaisement. Elle estime qu'il faut rapidement un retour au calme : "Il faut que tout le monde comprenne qu'il faut que tout le monde se calme et qu'on reprenne tous notre sérénité et qu'on essaie d'avancer dans l'intérêt de l'OM et des clubs. D'autant plus que les joueurs ne peuvent pas réussir s'ils sont dans une situation de tension d'un côté comme de l'autre."

Samia Ghali qui assure que les supporters ont demandé à la rencontrer pour discuter de la situation, elle va donc échanger avec eux ce mardi matin. Et dans la foulée elle envisage de contacter le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud : "Je pense que si je peux contribuer à un apaisement. C'est avec plaisir que je le ferai et ensuite, j'appellerai Jacques-Henri Eyraud parce que je pense que tout le monde doit faire des efforts. Je ne veux pas rentrer dans la bataille supporters/direction de l'OM, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de faire en sorte que Marseille ne soit pas encore la risée de la France voire de l'international."

Va-t-elle dire au président de l'Olympique de Marseille ce qu'elle pense de ses récents propos, notamment sur les "magouilles à l'OM" ou encore sur le nombre de Marseillais à l'OM : "Quand je suis arrivé à l’OM, j’ai été frappé de voir que 99 % des collaborateurs du club étaient marseillais. C’est un danger et c’est un risque."