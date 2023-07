Crise à l'USAP Association : un ultimatum lancé au président sortant

Pendant une heure et demi, les oreilles d'Axel Barrière ont dû siffler ce mercredi soir. Le toujours président de l'USAP Association a évidemment été au cœur des débats au stade Aimé Giral, où une petite trentaine de membres du conseil de gestion se sont rassemblés pour tenter de sortir l'association de l'impasse.

Le 28 juin dernier, Nicolas Rodor a obtenu une très large majorité des voix lors du renouvellement partiel du conseil de gestion : un véritable désaveu pour le président Axel Barrière**, mis en minorité** et de fait condamné à céder sa place. Sauf que depuis, rien ne bouge !

"Le roi du monde, c'est pas Axel Barrière, c'est l'USAP"

Axel Barrière serait-il mauvais perdant ? Nicolas Rodor n'est pas loin de le penser : "Nous avons demandé à deux reprises qu'il convoque le conseil de gestion, deux fois il a refusé ! Nous renvoyons une mauvaise image et nous perdons un temps très précieux dans la préparation de la prochaine saison. Où en sommes-nous des partenariats, des sponsors pour les maillots des équipes de jeunes ? " L'USAP Association regroupe tout le volet amateur du club et notamment la formation du club catalan.

"Je suis très agacé de cette situation", tonne Jean-François Imbernon, ancien grand joueur de l'USAP. "Je ne sais pas pour qui Axel Barrière se prend ! Le roi du monde, c'est pas lui, c'est l'USAP ! Il fragilise l'institution, il nous empêche d'avancer alors j'ai envie de lui dire : réfléchissons et essayons de rester des grands garçons !"

Ultimatum et peaux de bananes

Ce mercredi soir, Axel Barrière, qui a par ailleurs annoncé son intention de ne pas briguer un nouveau mandat , était absent à la réunion et est resté injoignable. Certains membres du conseil de gestion voulaient carrément procéder à un vote pour le débarquer et installer Nicolas Rodor à la présidence. Ce dernier a refusé et préféré offrir une nouvelle porte de sortie à Axel Barrière. "Nous avons décidé de lui écrire une troisième fois pour qu'il convoque un nouveau conseil de gestion mercredi 19 juillet. S'il ne le fait pas, nous considérerons que l'association est à l'abandon, qu'il n'y a plus de capitaine sur le navire et nous prendrons alors nos responsabilités."

Les soutiens de Nicolas Rodor semblent particulièrement déterminés, à l'image de Gilbert Desclaux : "Ce soir, c'est le plus intéressant de la réunion : on s'est retrouvé à 28, non pas tous derrière Nicolas Rodor, mais tous derrière l'USAP ! (...) On sent qu'on démarre avec des peaux de bananes mais la tramontane va balayer tout ça et on sera présent à la rentrée !"