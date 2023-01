Football : Noël Le Graët n'a "plus la légitimité nécessaire" pour diriger la FFF, selon un rapport

C'est un rapport très attendu qui n'épargne pas Noël Le Graët. Mis en retrait de la FFF depuis mi- janvier, et visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche estime que Noël Le Graët n'est plus légitime pour diriger la FFF.

Noël Le Graët n'a "plus la légitimité nécessaire" diriger le foot français, selon un rapport © Maxppp - NICOLAS CREACH Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët "n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer" le football français compte tenu notamment "de son comportement envers les femmes", selon le rapport provisoire de la mission d'audit sur la FFF, dont l'AFP a obtenu une copie ce lundi. Ce rapport sur le fonctionnement de la Fédération française de football, avait été commandé par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra à l'automne dernier après des accusations de comportement sexistes visant Noël Le Graët. ⓘ Publicité Une attitude "qualifiée au minimum de sexiste" Le rapport explique que l'attitude de Noël Le Graët vis-à-vis des femmes "peut être qualifiée au minimum de sexiste". La mission a par ailleurs recueilli des témoignages relatifs à des agissements du dirigeant breton "susceptibles de recevoir une qualification pénale". Plusieurs femmes l'accusent de comportements sexistes et inappropriés, des comportements que l'intéressé dément . La cellule investigation de Radio France avait notamment récolté des témoignages d'anciennes salariées de la Fédération. Ces accusations et de nombreux dérapages, particulièrement contre le champion du monde Zinédine Zidane , avaient poussé le comité exécutif de la Fédération française de football à mettre en retrait le patron du football français . Les inspecteurs, qui ont effectué le 13 janvier un signalement auprès de la procureure de la République de Paris, ont indiqué qu'ils transmettraient des éléments d'information supplémentaires à la justice. C'est sur la base de ce signalement que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel, mi-janvier. À lire aussi Noël Le Graët : ce que des ex-salariés de la FFF ont dit à la mission d'inspection La lutte contre les violences sexistes à la FFF épinglée Ce rapport provisoire de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), diligentée par le ministère des Sports à l'automne dernier, constate par ailleurs que la politique de l'instance à propos des violences sexistes et sexuelles n'est "ni efficace ni efficiente". L'inspection épingle donc la politique de l'instance en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui "n'est pas une priorité déployée rationnellement par la FFF dans les territoires", selon elle. Par ailleurs, la mission propose 18 recommandations à la FFF. Les dirigeants de la FFF ont jusqu'au 13 février pour prendre connaissance des conclusions du rapport et y répondre.