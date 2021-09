Crise à la SPA de Montpellier, le délégué du personnel dépose une plainte contre l'ex présidente

La crise à la SPA de Villeneuve les maguelone n'est pas terminée. La présidente Françoise Léost a été destituée de son poste le 3 septembre. Et pourtant, elle continue de mettre la pression sur les salariés selon le délégué du personnel de la structure. Les salariés veulent retrouver de l'apaisement

La crise à la SPA n'est pas terminée. Cette fois, ce sont les salariés de la Société Protectrice des Animaux de Villeneuve les maguelone qui sortent du silence. Par la voix de leur délégué du personnel, ils dénoncent les agissements de la désormais ex-présidente, François Léost qu'ils accusent de harcèlement vis-à-vis d'Annie Benezech, la directrice de la SPA et de la comptable. Le délégué du personnel, Hervé Gomez, a déposé une plainte pour non respect des règles. "Elle a entamé une procédure de licenciement contre Annie Benezech sans m'en informer et elle a commandé des audits sans en informer le Conseil d'Administration. Tout cela est illégal" explique Hervé Gomez.

La présidente François Léost avait mis à pied Annie Bénézech le 27 août dernier dénonçant de "graves dysfonctionnements mettant en danger l'intégrité des animaux et des humains". Le 3 septembre, le conseil d'administration de la SPA a réintégré la directrice, Annie Bénézech et débarquée la présidente, après un vote à 14 voix contre 20.

Une autre plainte devrait suivre pour harcèlement, le délégué du personnel estime que Françoise Léost, lorsqu'elle était encore présidente, a mis la pression sur la comptable, en l'inondant de mails et de coups de téléphone. Elle aurait également fait changer les serrures du bureau de la comptable qu'elle a retrouvé sens dessus dessous. Cette salariée est aujourd'hui en arrêt.

Dernier épisode en date, ce vendredi 10 septembre, François Léost fait une brève déclaration devant la presse en réitérant les accusations contre Annie Benezech qui mettrait en danger la SPA et évoque dans les colonnes de Midi Libre "une opacité des mouvements financiers concernant notamment les legs, les dons, les cotisations".

Certains s'apprêtent donc à déposer une plainte pour harcèlement et espèrent un peu d'apaisement avec l'élection d'un nouveau président par intérim ce mardi 14 septembre par le conseil d'administration.