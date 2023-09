Crise au FRAC Centre-Val de Loire : le directeur va être licencié

A Orléans, le FRAC Centre-Val de Loire (Fonds régional d'art contemporain) fête ce week-end les 10 ans de son bâtiment "Les Turbulences" situé boulevard de Rocheplatte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet anniversaire a lieu en pleine crise. Abdelkader Damani, le directeur du FRAC depuis 2015, fait en effet l'objet d'une procédure de licenciement "pour insuffisances professionnelles", conclusion d'une crise qui couvait depuis des mois.

ⓘ Publicité

Le directeur évoque un règlement de comptes

Lundi dernier (11 septembre), Abdelkader Damani, a ainsi été convoqué pour un entretien préalable au licenciement. Il ne s'y est pas rendu, car il est en arrêt-maladie pour burn-out depuis la mi-juillet. En fait, il avait été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en avril, dans le cadre d'une enquête administrative sur ses méthodes de management, la Région affirmant avoir reçu plusieurs alertes émanant de salariés. Cette enquête est terminée, et ses conclusions sont apparues suffisantes pour engager une procédure de licenciement : "Je ne souhaite pas en dire plus car les choses sont en cours, commente Carole Canette, vice-présidente de la Région, et présidente du conseil d'administration du Frac, qui reste donc discrète sur les raisons de ce limogeage. Mais l'essentiel, c'est la structure elle-même, et l'équipe qui y travaille - et non pas ce que je qualifierais de péripétie."'

Adelkader Damani, lors de sa nomination à Orléans en juillet 2015 © Radio France - François Guéroult

Depuis le début de cette affaire, Abdelkader Damani se dit victime d'un règlement de comptes. Il avait été nommé en 2015 à la tête du FRAC Centre-Val de Loire et son contrat avait été renouvelé en mai 2021 - la Région estimant sans doute son bilan suffisamment bon ; création des Biennales d'architecture, ouverture plus large vers les publics scolaire et populaire, fréquentation honorable autour de 25 000 visiteurs par an (40 000 lors des Biennales). En juin dernier, 3 membres du conseil d'administration ont d'ailleurs démissionné pour soutenir Abdekkader Damani... On peut légitiment penser que ce conflit se terminera devant les tribunaux.

Les salariés dans "une situation inconfortable"

Mais quoi qu'il en soit, la situation du FRAC se trouve fragilisée : il n'y a plus de pilote depuis 5 mois, le travail de programmation pour l'an prochain n'a pas commencé, les arrêts-maladie se sont multipliés ces derniers temps. Pas facile pour les 27 salariés de travailler dans ces conditions. "La situation est inconfortable, reconnaît Carole Canette, mais elle n'est pas insurmontable. Ce n'est drôle pour personne, mais l'activité du FRAC continue, et je peux vous assurer que nous travaillons pour son avenir." On se souvient qu'en 2015, la nomination d'Abdelkader Damani avait pris plus d'un an, signe sans doute de la difficulté de recruter pour ce FRAC très atypique, le seul en France à être spécialisé dans l'architecture.

Le programme du FRAC Centre-Val de Loire n'est pas disponible au-delà de décembre 2023 © Radio France - François Guéroult

En attendant, et malgré cette crise interne, le Frac d'Orléans est ouvert tout le week-end des 16 et 17 septembre, de 10h à 19h, à la fois pour célébrer l'anniversaire des "Turbulences" et dans le cadre des journées du patrimoine : ateliers créatifs, concerts, visites pour découvrir les coulisses... Les 2 architectes qui ont conçu le bâtiment, Jakob et Mac Farlane, viendront dimanche après-midi pour dédicacer leur dernier livre et souffler les bougies d'un gâteau d'anniversaire. Pas sûr pour autant que l'ambiance soit à la fête.