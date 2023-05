Crise au Limoges CSP : la présidente Céline Forte reconnaît un "échec collectif" et promet des changements

Alors que le Limoges CSP lutte pour son maintien dans l'élite du basket français, la présidente Céline Forte reconnaît ce lundi dans un long communiqué officiel "un échec collectif" et promet des changements à l'intersaison.

"La situation actuelle du club et le mutisme pesant qui l’entoure me conduisent à réagir" explique Céline Forte, assurant ne pas "chercher des excuses ou désigner des coupables. L’échec est collectif. Nous sommes tous responsables à notre échelle; des actionnaires, aux joueurs en passant par les dirigeants et le staff sportif comme administratif" écrit-elle, sans citer de nom.

Un malaise dans les vestiaires, et des changements à venir

Elle estime que les "turbulences" du club remontent à "quelques semaines" à la faveur de multiples blessures qui ont "freiné le groupe dans son élan et qu’une scission, qui aujourd’hui saute aux yeux de tous, (ait) commencé à naître dans les vestiaires".

Et si Céline Forte souligne le travail engagé sur le projet jeune et la montée en puissance du Centre de formation, elle "regrette toutefois amèrement que nous n’ayons pas donné à nos espoirs une chance de fouler le parquet de la Betclic Elite alors qu’il a toujours été martelé qu’il s’agissait de l’un de nos axes prioritaires de développement"...

La Présidente du club limougeaud promet donc des changements importants dans les semaines qui viennent, avec "un projet de développement à l’intersaison pour que nos actes soient en adéquation avec nos ambitions pour le club". Mais espère encore le soutien du public et des partenaires du club jusqu'à la fin de cette saison, estimant que "c’est dans les moments difficiles que l’on se doit de rester soudés et de faire face à l’adversité tous ensemble, pour le bien de notre institution : le Limoges CSP."