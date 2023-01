Crise dans les Ehpad : "On nous dit de ne pas laver les jambes" témoigne un soignant de Dordogne

Dans son rapport publié ce lundi 16 janvier, la défenseure des droits Claire Hédon estime qu'il faut plus de personnels dans les EHPAD pour permettre un encadrement convenable pour les résidents. Elle écrit dans son rapport qu'il faudrait un radio de huit équivalents temps plein pour 10 résidents.

ⓘ Publicité

loading

Le manque de personnel est aussi pointé du doigt par les soignants eux-mêmes comme Jean. Ce soignant d'un EHPAD du Périgord Blanc a appelé France Bleu Périgord ce mardi pour témoigner de la "maltraitance institutionnelle" car il explique qu'ils ne sont pas assez nombreux pour bien s'occuper de tous les résidents : "les soignants, on fait de notre mieux avec les moyens que l'on a. La maltraitance, elle est institutionnelle quand vous êtes peu pour beaucoup de résidents, forcément on prend moins bien soin des gens".

"Parfois on se dit qu'on serait mieux à faire du ménage"

Jean explique que les soignants veulent pouvoir passer du temps avec les résidents mais qu'on leur demande de raccourcir la toilette pour aller plus vite "on nous dit de ne pas laver les jambes car on gagne du temps". Il raconte aussi les repas, où un soignant doit aider deux ou trois résidents à manger en même temps "on est assis entre deux ou trois personnes pour les faire manger, on apporte la fourchette une fois à droite, une fois à gauche, une fois en face mais on ne voit pas ce qu'il se passe derrière".

Interrogé sur le manque de candidats pour travailler dans les EHPAD, Jean estime que les conditions de travail représentent le problème principal "je préfèrerais qu'on soit plus nombreux, qu'être payé plus".