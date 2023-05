Crise de l'agriculture biologique en Gironde : "L'érosion s'est arrêtée"

Est-ce que la consommation de bio serait en train de dégringoler ? Ces trois derniers mois, deux magasins spécialisés biologiques ont dû fermer leurs portes dans la métropole bordelaise à Saint-Eulalie et Bordeaux Lac. Les professionnels du secteur ne cachent pas leur inquiétude. Pour en parler, le député européen Claude Gruffat était à Bordeaux ce jeudi soir pour participer à un débat avec une maraichère bio d'Eysines, la sénatrice EELV Monique de Marco ou Eve Demange, conseillère départementale en charge du développement du réseau départemental des fermes. Plus tôt dans la journée la délégation avait visité la ferme bio du Plantey à Gradignan et les cuisines du collège de la ville.

Des fleurs de courgette dans la ferme bio du Plantey à Gradignan © Radio France - Laëtitia Heuveline

Le député européen Claude Gruffat en pleine discussion avec le maraicher Benjamin Caïe à Gradignan © Radio France - Laëtitia Heuveline

"Un cabas plein à 20 euros, sensiblement comme en supermarché

Après avoir été directeur commercial dans l'habillement pendant des années, Benjamin Caïe, le maraicher de la ferme du Plantey, s'est reconverti en 2019. Il exploite un terrain municipal à Gradignan, ses légumes sont vendus pour les écoles, crèches et maisons de retraite de la ville, à un restaurant tout proche ou en vente directe aux habitants. Ses légumes font rarement plus de 5km et c'est, selon lui, la manière de lutter contre l'inflation : "Je constate que les prix sont pratiqués dans la grande distribution, en agriculture conventionnelle, sont à peine inférieurs aux prix que je pratique en vente directe. Je pense que mon client, en vente directe, qui sort avec un cabas plein à 20 euros, il a sensiblement la même chose que chez un distributeur classique."

Pourtant la consommation s'est bien étiolée en 2022, peut-être aussi parce que les clients se tournent parfois vers d'autres labels apparus ces dernières années, qui peuvent être parfois trompeurs selon le député européen écologiste Claude Gruffat : "Zéro résidus de pesticides par exemple, ça n'existe pas ! Ce n'est pas possible de pouvoir affirmer zéro résidus de pesticides juste avec des analyses. Parce que quand on met des pesticides dans la nature, ils se transforment développe le député européen. On les connaît pas, on ne cherche pas et si on les cherche pas, on prend le raccourci de dire il n'y en a plus. Non, il y en a, mais on ne les connaît pas."

Pourtant, Philippe Lassalle-Saint-Jean le vice-Président de l'association interprofessionnelle Interbio Nouvelle Aquitaine, qui rassemble plus de 295 organisations dans la région, se veut plutôt optimiste : "Le recul de consommation est supérieur dans la grande distribution, où l'offre est en train de devenir de plus en plus courte, et les référencements moins nombreux et ce que l'on constate depuis un mois, c'est que dans les magasins spécialisés, l'érosion s'est arrêtée." La Gironde est le département où l'agriculture bio est la plus représentée dans la région avec 17,5% des surfaces et 22,5% des fermes. Près de 1.700 agriculteurs ont choisi le bio en Gironde en 2022.