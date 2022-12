Crise de l'énergie : les signalements d'arnaques à la rénovation augmentent dans l'Indre

Depuis le début de la crise énergétique, on recense dans l'Indre une recrudescence des signalements de démarchages téléphoniques ou physiques pour la rénovation des habitations. Or, c'est interdit. L'Adil appelle à la prudence, et donne ses conseils.

(image d'illustration) © Radio France - Gaëlle Fontenit C'est un coup de fil que vous avez peut-être déjà reçu : une société qui vous propose des travaux de rénovation énergétique à des tarifs ultra-avantageux, ou en mettant en avant les différentes aides qui existent pour financer ces travaux. Ce type de démarchage - totalement illégal dans ce domaine de la rénovation énergétique - se multiplie depuis au moins deux mois dans l'Indre. Depuis le début de la crise énergétique actuelle. L'Adil 36, l'Agence départementale d'information sur le logement, appelle à la prudence, et délivre ses conseils pour éviter de tomber dans le panneau. ⓘ Publicité Un démarchage illégal La première sonnette d'alarme doit retentir dès que vous vous faites démarcher pour de la rénovation énergétique, car c'est illégal, rappelle Richard Desmaison, conseiller France Rénov' à l'Adil 36 à Châteauroux : "À partir du moment où vous ne sollicitez pas une entreprise, elle n'a aucune raison de vous contacter. Pour faire simple, aujourd'hui, si on fait le tour du marché des professionnels locaux, ca n'est pas eux qui vous appellent. Ils ont suffisamment de chantiers, on est à des dates désormais mi-2023 (...) tous ces gens là, à partir du moment où ils vous disent on peut être là demain, il faut écarter". Des préjudices importants Les malfaiteurs ont particulièrement bien rôdé leur discours selon Richard Desmaison ; "Ils visent des personnes âgées, des personnes parfois en situation de précarité énergétique (...) donc susceptibles d'être plus faciles à convaincre". Le préjudice est essentiellement financier, et peut atteindre des sommes importants. Le conseiller de l'Adil 36 cite ainsi le cas de ce particulier, qui pour une installation de panneaux photovoltaïques s'est vu proposer le double - avec aides - de l'estimation du devis. Soit 43 000 euros au lieu de 22 000 euros. Des délais de rétractation Si vous avez déjà dit oui à ce type de démarchage, il est encore possible de se rétracter sous certains délais (hors foires et salons). Il existe plusieurs cas de figures : vous avez 14 jours pour vous rétracte r à partir de la signature du bon de commande ou du devis

r à partir de la signature du bon de commande ou du devis si dans ce devis il est fait mention d'une livraison ou d'une intervention technique ultérieure, vous bénéficiez d'un nouveau délais de 14 jours de rétractation à compter de cette date.

si le professionnel ne vous offre pas cette opportunité, que vous n'avez pas le document de rétractation qui est obligatoire dans le contrat de vente, vous disposez de 12 mois pour vous rétracter. Pour éviter de se faire avoir, Richard Desmaison conseille de consulter systématiquement un conseiller de l'Adil 36 (c'est gratuit) avant de signer quoi que ce soit. Vous pouvez contacter le structure au 02 54 27 37 37, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !