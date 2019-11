Crise de l'hôpital public : "en moins de six ans, on a fermé plus de 17000 lits"

Les personnels hospitaliers se mobilisent ce jeudi pour la défense de leurs métiers. L'hôpital public est en crise. Il manque de moyens humains et financiers. Invité de France Bleu Nord, le docteur Clément Fournier constate un ras-le-bol généralisé.