Crise des déchets : G. Simeoni annonce un "Plan Marshall" pour le tri, mais rien ne bouge sur l'enfouissement

Corse, France

Après quatre heures de réunion et quelques éclats de voix dans la salle, les participants sont sortis plutôt satisfaits. Les élus, la préfète de région, le Syndicat de Valorisation des Déchets de Corse (SYVADEC) et le collectif Valincu Lindu étaient autour de la table ce mardi matin à Corte. A l'issue de cet entretien, parfois tendu, il faut retenir cette "annonce forte" selon Gilles Simeoni : la proposition d'un plan pour généraliser le tri des déchets sur l'île.

Un "Plan Marshall" pour le tri des déchets

Le président du conseil exécutif de Corse et la préfète se sont mis d'accord sur ce point : la création d'un "Plan Marshall" pour valoriser et généraliser le tri des déchets en Corse, avec des contrats proposés évidemment aux intercommunalités.

L'idée est d'aller très vite et de "formaliser ce plan dans les prochains jours" a indiqué Gilles Simeoni. Pour le président du conseil exécutif "c'est la clé du déblocage progressif de la crise". Il a précisé qu'avec l'accord de la préfecture, des moyens humains et financiers exceptionnels seront engagés, notamment grâce aux fonds du Programme exceptionnel d'investissements pour la Corse (PEI). Dans cette enveloppe, il reste actuellement 42 millions d'euros.

De son côté, le collectif Valincu Lindu estime que l'annonce de ce plan est "une avancée positive", mais en ce qui concerne l'enfouissement et la crise actuelle, tout reste à faire.

Situation bloquée pour Viggianello

Si cette réunion à Corte était importante pour renouer le dialogue et la confiance entre tous les acteurs, il reste un gros point noir : l'enfouissement des déchets, la saturation des sites et la gestion actuelle de la crise. "Ce plan pour le tri c'est bien, mais à court terme il n'y a rien !" selon Frédéric Larigi du collectif Valincu Lindu. "On est loin du compte, on fera un pas avant quand on aura des écrits précis et des gages devant nous et que les communautés de communes auront, elles aussi, fait un pas en avant". Pour le collectif, il est pour le moment hors de question de rouvrir le site de Viggianello.