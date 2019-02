Crise des déchets : le site de Viggianello en reprendrait pour quatre ans

Corse - France

Qui dit crise dit solution d’urgence. Sauf qu’en Corse, l’urgence est permanente, et de depuis de nombreuses années déjà. Le fait est que l’île croule sous ses déchets. L’exportation, un temps envisagée, s’est vue opposer une fin de non-recevoir. En attendant donc de trouver de nouveaux sites susceptibles d’accueillir des centres d’enfouissement, de stockage ou de tri des déchets, la Corse se retrouve contrainte de faire avec l’existant. Et l’existant ce sont deux sites, Prunelli di Fium’Orbu et Viggianello, où les quotas d’origine ont été largement dépassés. La structure du Sartenais-Valinco en reprendra une couche, pour quatre ans, soit 223.000 tonnes supplémentaires. Le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques a donné son feu vert. Pas vraiment une surprise pour les élus de la micro région, néanmoins déçus.