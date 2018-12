Crise des gilets jaunes : les maires ruraux de Côte-d'Or ouvrent des cahiers de doléances à leurs administrés

Côte-d'Or, France

En pleine crise des Gilets jaunes, l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF) a lancé samedi 8 décembre, l'opération "mairies ouvertes" pour recueillir les doléances et les propositions des Français. C'était le cas à Lux, petite bourgade de 500 habitants. Samedi matin la mairie était donc exceptionnellement ouverte, pour les accueillir, le maire, deux de ses adjoints, trois conseillers municipaux et la secrétaire de mairie.

Tous convaincus comme Renaud Lehmann, le premier magistrat de Lux, qu'il faut agir et jouer les messagers. "On se doit d'être le trait d'union entre les dirigeants, la préfecture et l’État et nous qui sommes sur le terrain."

A Lux, le maire Renaud Lehmann, était présent ce samedi pour l'opération "mairie ouverte" avec deux adjoints, trois conseillers municipaux et la secrétaire de mairie. © Radio France - Stéphanie Perenon

#mairieouverte les @PetitesVilles et les @Maires_Ruraux invitent les maires à ouvrir leur mairie samedi 8 décembre pour entendre doléances et propositions des habitants des campagnes et petites villes #macommuneestutilepic.twitter.com/J0HXm2nLJF — AMRF (@Maires_Ruraux) December 5, 2018

Une dizaine de propositions recueillies à Lux

Une petite dizaine de personnes sont venues noircir le cahier de doléances mis à disposition des administrés à Lux. Retour de l'ISF, revalorisation du SMIC et des retraites, plus de transports en commun, voilà en majorité ce qui ressort de ces premières doléances. Cela ne surprend pas le maire Renaud Lehmann, "les doléances c'est de vivre de son travail ou que les gens qui ont travaillé puissent vivre avec leurs retraites sans excès mais décemment."

Les maires ne se sentent pas écoutés

Plusieurs maires ont choisi de poursuivre l'opération jusqu'au 15 décembre pour permettre aux administrés de leurs communes de venir s'exprimer. Par oral, par mél ou en venant écrire dans le cahier mis à leur disposition. C'est ce que fait la commune d'Arceau, jusqu'à vendredi, avec des horaires élargis.

Pour son maire Bruno Bethenod, également président de l'AMRF en Côte-d'Or, "pour que nos concitoyens expriment verbalement leur colère". Une colère qui ne le surprend pas, cela fait déjà longtemps selon lui que les maires tirent la sonnette d'alarme sans être entendus. "On fait ça pour déboucher la surdité de nos gouvernants" dit-il.

Bruno Bethenod, le maire d'Arceau devant la mairie, qui a ouvert un cahier de doléances et de propositions. © Radio France - Stéphanie Perenon

Mais à écouter ces habitants croisés dans le canton, pas sûr que cela suffira. "Moi je ne me déplacerai pas", dit l'un d'entre eux, "je pense que ça ne changera rien". Même sentiment pour son collègue, "c'est du blabla, on bosse et à la fin du mois on n'a rien!" Médéric, un artisan engagé depuis le début auprès des gilets jaunes du secteur, confirme "je pense que le problème c'est que plus personne n'a confiance en personne."

Renaud Lehmann, même s'il reconnait une certaine inquiétude vis-à vis de la situation de plus en plus tendue en France, veut encore y croire. "Donner la parole c'est primordial, je préfère que les gens viennent en mairie écrire des pages entières plutôt qu'ils se battent."