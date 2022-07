Crise des urgences en Paca : une carte interactive pour trouver un médecin cet été

L'ARS Paca encourage ce jeudi les habitants et les vacanciers en séjour dans la région à éviter les urgences et de joindre au besoin un médecin généraliste. Il faut dire que la 7e vague de Covid, la canicule et l'afflux de touristes en juillet et août, fragilisent encore davantage les hôpitaux.

L'Agence Régionale de Santé tire la sonnette d'alarme alors que l'été est déjà tendue dans les hôpitaux de Paca notamment les services d'urgences confrontés comme partout à une pénurie de soignants. La côte d'alerte est largement dépassée, "la tension est très forte" selon les mots de Christophe Mirmand, préfet de région, sur France Bleu Provence.

L'hôpital fragilisé par trois facteurs

Dans la continuité de la "mission flash" prescrite par François Braun, désormais ministre de la Santé, toute une série de mesures est précisée pour assurer la continuité des soins à Marseille et en Provence. Il faut dire que le système de santé est confronté à trois facteurs à savoir la reprise du covid avec "un pic des hospitalisations en Paca attendu dans 10-15 jours" selon Philippe de Mester, directeur général de l'ARS. Mais aussi le risque canicule l'arrivée massive des touristes. Avec cinq millions de vacanciers, la population de Paca va doubler et celle de Marseille va augmenter de 20% sur deux mois.

Soignez-vous chez le médecin !

Pour éviter de bloquer le système de santé cet été, les autorités mettent en œuvre plusieurs mesures. Le premier réflexe en cas de besoin est bien d'appeler son médecin. S'il est absent, l'ARS propose une carte interactive pour trouver un généraliste sans rendez-vous. Il faut préciser, selon des données d'Anthony Valdez, directeur de l'organisation des soins à l'ARS, que "30% des entrées aux urgences relèvent de la "bobologie" et seuls 20% des patients finissent hospitalisés". Autrement dit, beaucoup de patients n'ont rien à faire aux urgences ou à l'hôpital.

La 4e dose de vaccin à la traîne en Paca

Enfin pour limiter les hospitalisations liées au covid "en forte hausse", selon Philippe de Mester, l'ARS recommande la vaccination des plus âgés et des plus vulnérables. "En Paca, seul un résident d'Ehpad sur quatre a reçu sa 4e dose et à peine 10% des plus de 60 ans".