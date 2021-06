Crise du Covid-19 : "Il faut inciter les entreprises à embaucher" selon Laurent Berger, le patron de la CFDT

Alors que la reprise économique s'amorce, la CFDT, premier syndicat du privé, reste vigilante aux conditions de cette reprise. Laurent Berger, son secrétaire général, était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est à Saint-Étienne (Loire) ce vendredi à l'occasion du congrès de la Fédération communication, conseil, culture de la CFDT. Il était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Vous êtes donc à Saint-Etienne aujourd'hui, pour le dernier jour du congrès de la F3C. Ça concerne la culture, le sport, les télécoms, l'événementiel, la pub, les médias et la Poste. Une première question, justement, sur la distribution de courrier, des plis électoraux et des professions de foi qui se retrouvent distribués par une entreprise privée qui s'appelle Adrexo, laissés dans de mauvaises boîtes aux lettres ou alors dans des cages d'escalier. C'est quelque chose que vous regrettez, que ce soit le privé qui s'en charge ?

Laurent Berger - Je le regrette et à deux niveaux. Je le regrette d'abord parce que les élections départementales et régionales, c'est extrêmement important pour la démocratie. On a, on le sait, un recul de la participation élection après élection et si on veut lutter contre ça, la distribution des professions de foi fait partie des actions à mener. Et puis je le regrette parce que c'est l'illustration que lorsqu'on est la puissance publique, lorsqu'on considère que seule la question du budget et du coût de cette distribution compte, et bien on fait appel à des entreprises qui salarient des travailleurs précaires, qui ne les reconnaît pas réellement en termes de conditions de travail. Et donc le service est moins bon. Donc, il faut que cela fasse réfléchir. Vous savez, il existe un opérateur qui est La Poste, il remplit une mission de service public. Pourquoi ce n'est pas La Poste qui s'occupe de cette distribution de plis ?

Il y a beaucoup de secteurs d'activités, notamment la pub, l'événementiel, qui ont été impactés par cette crise du Covid. Est-ce que ces secteurs-là, justement, ont été assez soutenus pendant cette période ?

Oui, ils ont été soutenus. Je crois qu'il faut qu'on se le dise. Les secteurs qui ont été à l'arrêt ont été soutenus, que ce soient les entreprises ou les salariés, à travers le chômage partiel. Mais maintenant, il faut redémarrer et ce sont les conditions du redémarrage qu'il faut regarder. Comment on continue de les soutenir, parce que l'activité n'est encore pas totalement normale, du fait des conditions sanitaires. Ils ont été soutenus, mais il faut suivre ces entreprises pour que ça continue d'être le cas.

GL Events, une entreprise qui fait de l'événementiel, qui fait de l'organisation de salons, d'exposition et qui a bénéficié d'aides de l'État. Mais qui a profité pour licencier...

C'est un dossier dans lequel on a été impliqué parce que depuis le début, c'est normal que les entreprises bénéficient d'aides, parce que les salariés ont aussi envie de retrouver leur entreprise à la sortie de la crise sanitaire. Mais ces entreprises, elles doivent s'engager. C'est l'histoire de la conditionnalité des aides publiques. Il faut que les entreprises, quand elles bénéficient de l'argent public, rendent des comptes sur comment elles l'utilisent en termes d'emploi, de conditions de travail, de salaires, d'investissements. Et ce n'est pas ce qui s'est opéré objectivement chez GL Events, dans certains sites.

Vous craignez que ça se reproduise dans les mois à venir ? Que certaines entreprises se servent de cette crise pour licencier ?

On va vivre un moment particulier. La reprise d'activité et le retour en présentiel, en partie, c'est un moment de risque. Est-ce que ça va repartir vraiment, très bien économiquement pour tout le monde ? C'est pas gagné. Le deuxième élément de risque, c'est que la vie au travail, le rapport au travail a beaucoup bougé et que c'est compliqué de refaire du présentiel. Il va falloir aménager les conditions et négocier le télétravail et donc il faut que les entreprises assument leurs responsabilités. La responsabilité, c'est quoi ? Elles ont eu des aides publiques. Maintenant, elles doivent développer du dialogue social et rendre d'une certaine manière, pas financièrement, mais rendre dans leur attitude ce que la puissance publique leur a accordé.

Beaucoup des acteurs du monde du spectacle se sont mobilisés contre la réforme de l'assurance chômage, mais aussi la CFDT. Avec d'autres syndicats, vous avez saisi le Conseil d'Etat pour faire suspendre ce décret du 30 mars qui voulait réformer cette assurance chômage. Le gouvernement dit que c'est pour limiter le recours aux contrats CDD abusifs. Ce n'était pas une bonne chose ?

Non, mais le gouvernement dit "pour lutter contre la précarité au travail, on va taper sur les précaires." Il y a un truc qui marche pas quoi. Cette réforme réduit les droits des demandeurs d'emploi, notamment de ceux qui alternent les contrats courts et périodes de chômage. Ce sont les travailleurs de la culture, mais pas seulement. Ce sont les travailleurs du commerce, les travailleurs de la restauration, tous ceux qui, finalement, sont des précaires et à qui on dit puisque vous alternez les contrats, on va vous baisser vos indemnités. Ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute des employeurs qui développent des contrats. Donc, on va attendre la réponse du Conseil d'État. Nous, on continue de croire que c'est une réforme totalement injuste, totalement anachronique dans le contexte. J'espère que le Conseil d'Etat va nous donner raison dans les jours à venir.

Il faut réformer l'assurance chômage, on la réforme comment alors ?

Oui, on la réforme et puis, on demande aux employeurs d'assumer leur part de responsabilité lorsqu'ils développent des contrats courts. Il faut qu'ils payent davantage leur contribution à l'assurance chômage. Ils sont les principaux utilisateurs, d'une certaine manière, de l'assurance chômage. Ça les arrange bien que les règles permettent d'indemniser les salariés qu'ils emploient de façon précaire lorsqu'ils ne les emploient pas eux-mêmes. Eh bien, il faut pour cela qu'il y ait le fameux bonus-malus, c'est à dire que les premiers mois de contrat soient avec une cotisation beaucoup plus élevée de la part de l'employeur pour l'inciter à garder les salariés plutôt que jouer sans arrêt avec la précarité. Il va falloir inciter les employeurs à embaucher de façon plus longue. C'est ce que je crains avec la reprise, qu'on développe de la précarité. Il faut des mesures qui incitent les entreprises à faire des contrats beaucoup plus longs.

Laurent Berger, une autre actualité de cette journée, ce sont les résultats de l'enquête interne d'Orange, concernant la panne des numéros d'urgence, la semaine dernière. Les F3C, ce sont aussi les télécoms. Vous en attendez quoi des conclusions de cette enquête interne ?

Qu'on sache ce qui a dysfonctionné, mais qu'on n'en tire pas cette conclusion qu'il faudrait passer le marché à un opérateur inconnu qui serait internationalisé. Donc, il faut qu'Orange soit totalement transparent sur ce qui s'est passé. C'est grave, évidemment, mais qu'il y ait de la mesure dans la façon dont on va évaluer ses causes et qu'on s'engage pour les réparer pour faire que ça ne se reproduise pas et sûrement pas pour dire qu'on va passer un contrat low-cost comme pour les distributions, par exemple, des plis électoraux. Bien sûr qu'il y a une erreur. Elle n'est pas excusable. Il faut savoir pourquoi et que ça ne se reproduise pas.