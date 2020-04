Crise du COVID19 : en Corse vous pouvez compter sur La Poste !

La mobilisation de La Poste pour assurer le versement des prestations sociales s'intensifie pour accueillir ses clients en cette période difficile. On ne peut pas encore parler de retour à la normale mais de montée en puissance de ses services.

100 points de contact ouverts la semaine prochaine

La mobilisation de La Poste pour assurer le versement des prestations sociales monte en puissance pour accueillir ses clients en cette période difficile © Maxppp - maxppp

Si seuls 15 bureaux étaient ouverts au début de la crise, leur nombre a été porté à 70 cette semaine, pour dépasser les 100 la semaine prochaine. Guillaume Martin, le secrétaire général de La Poste : « Nous étions partis sur ne stabilisation l’organisation au début de la crise sanitaire avec 15 bureaux pour avoir un socle solide. Cette semaine nous sommes à 70 points de contact ouverts dans cette période de prestations sociales, enjeu essentiel pour La Poste. A compter de la semaine prochaine on va dépasser la barre des 100, qui représentent un point de contact sur deux ouvert, sans oublier ceux du rural. Sur cette période de prestations sociales qui voit un flux important de clients sur trois jours, nous avons mis en place des mesures sur nos plus gros bureaux avec _un flux conséquent des organisations et de gestion des files d’attentes_. Je tiens à remercier nos clients pour leur compréhension et le respect strict des mesures barrières pendant cette période. »

Une distribution du courrier assurée trois jours par semaine

Du mieux est également constaté dans la distribution du courrier, assure Guillaume Martin, le secrétaire général de La Poste : « Aujourd’hui la distribution par les facteurs est bien réalisée du mercredi au vendredi, trois jours consécutifs. On est dans une phase de stabilisation de l’organisation, on rencontre quelques difficultés sur le grand Ajaccio mais cela commence à se résorber. On est plus sur des mesures de précaution qui ont été prises avec le confinement et des mesures de garde d’enfants. Mais là _l’organisation a été trouvée pour une nette amélioration à compter de cette semaine, dès cette semaine on a également repris la distribution de la presse_. Je remercie tous les postiers pour leur investissement, le maintien de ce service, puisqu’on a déjà passé 4 semaines, on en a encore quelques unes devant nous et vous pouvez compter sur La Poste ! »