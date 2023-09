Crise du logement à Rennes : des étudiants au camping, "bien sûr que c'est anormal" réagit Sylvie Retailleau

Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche répond à la situation des étudiants contraints de dormir en camping à Rennes.

À la sortie de cours, une poignée d'étudiants à Rennes, rentre réviser et dormir au camping. Une situation liée à une crise du logement sans précédent : à la rentrée 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) estime qu'il lui manque au moins 1.500 logements, hors parc privé . Parmi les dossiers en quête d'une location, les revenus les plus modestes se retrouvent alors noyés parmi les 72.000 étudiants installés à Rennes. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retaillau assure travailler sur le problème avec le ministère du Logement.

"On essaye de travailler avec les recteurs dans toutes les régions"

"Bien sûr que c'est anormal. Le problème de logement est mis en exergue chez les étudiants parce qu'ils ont des revenus plus faibles, ils ont des besoins plus spécifiques. Ils ont moins de choix intrinsèquement. Mais le problème de logement est réel pour tout le monde. C'est un problème foncier [...]", a réagi Syvie Retaillau ce jeudi 27 septembre. La ministre chargée de l'Enseignement supérieur affirme se pencher sur le dossier depuis plusieurs mois pour identifier les problèmes fonciers partout en France.

Elle indique chercher des solutions d'urgence avec le ministère du Logement, mais aussi les acteurs locaux. "On a des actions d'urgence relayées par les recteurs et les présidents d'université pour ne pas laisser nos jeunes sans logement. Quitte à leur payer l'hôtel, un camping, un bungalow, pour leur trouver un logement."

Des rénovations prévues d'ici à 2027

Alors que 7% des logements Crous restent à rénover en France, Sylvie Retailleau insiste sur le plan d'action annoncé par Elisabeth Born le 21 juin dernier. "7%, c'est encore trop [...], reconnait-elle. Nous avons planifié la rénovation de 12.000 de ces logements Crous d'ici à 2027. C'est planifié, c'est financé. C'est une enveloppe d'environ 300.000 euros." Elle indique également que le CROUS a des projets de construction pour augmenter les logements, sans préciser de date de mise en œuvre.

Mardi 26 septembre, le syndicat étudiant Union pirate à Rennes avait planté une dizaine de tentes devant l'université de Rennes 2 pour dénoncer le manque de logements. Une action relayée dans plusieurs villes de France afin de lancer un appel à l'État.