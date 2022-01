Crise du logement au Pays basque : le préfet annoncera des mesures d'ici le mois prochain

"Je ne suis pas sourd à ces revendications et j'y travaille". Le préfet des Pyrénées Atlantiques s'est exprimé sur la crise du logement au Pays basque ce jeudi 13 janvier en marge de la signature du contrat territorial de relance et de transition écologique avec l'agglomération Pays basque. Eric Spitz a déclaré qu'il annoncerait d'ici le 15 février un plan de mobilisation "pour répondre aux revendications légitimes qui se sont exprimé lors de la manifestation sur le logement". En effet en novembre 2021, plusieurs milliers de personnes avaient défilé dans Bayonne pour dénoncer la difficulté à se loger, ainsi que la spéculation foncière.

"Lors de la manifestation un certain nombre de voix se sont élevés, et ce qu'elles disent est vrai" Eric Spitz, préfet des Pyrénées Atlantiques

En ce début d'année, le préfet des Pyrénées Atlantiques explique avoir entendu les difficultés qui se sont exprimées lors de la mobilisation. "Il y a un certain nombre de choses qui se passent, qui ne sont pas admissibles, et il faut qu'on soit plusieurs, l'Etat, l'agglomération, mais aussi le conseil départemental pour répondre aux aspirations légitimes de jeunes couples basques qui souhaitent trouver à se loger sur le Pays basque". Ainsi, le représentant de l'état dans les Pyrénées Atlantiques veut "seul ou avec les collectivités locales annoncer un plan de mobilisation". Il précise qu'à travers ce plan, "il va falloir élaborer une véritable stratégie foncière et identifier les terrains sur lesquels on va construire 2.400 logements, ce qui signifie aussi qu'il faut qu'il y ait bien évidemment une volonté politique conjointe de l'Etat et surtout des collectivités locales de forcer dans un certain nombre de cas les maires à le faire". Le préfet des Pyrénées Atlantiques qui rappelle aussi disposer "sur l'aspect policier, entre guillemets, d'un certain nombre d'armes pour lutter contre les locations de très courte durée qui dépassent les cent jours qui ne concernent pas les résidences principales en lien direct avec les communes".