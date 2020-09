Crise économique : "35% des personnes qui perdent leur emploi se dirigent vers l'aide alimentaire"

La Banque alimentaire de la Loire aborde la rentrée avec inquiétude, entre la hausse redoutée du chômage à cause de la crise économique et des stocks déjà entamés en raison du confinement.

Gérard Ribeyron a connu des rentrées plus sereines, en presque dix ans de présidence de la Banque alimentaire de la Loire. Il redoute une forte hausse de la demande cet automne à cause des effets économiques de la crise du coronavirus, dans un contexte déjà inédit pour la Banque alimentaire de la Loire. "Le volume de la demande devient plus important, 10 à 15%, et en parallèle nos stocks ont été largement entamés pendant la période de Covid, c'est plus de 100 tonnes de produits qu'on a distribué en plus que d'habitude, et il faut les reconstituer", explique Gérard Ribeyron.

Les raisons de cet afflux de demandes pendant le confinement sont simples selon Gérard Ribeyron : "la Banque alimentaire nationale a fait une étude CSA en 2008 avec un chiffre parlant : 35% des personnes qui ont perdu leur emploi se dirigent ver sl'aide alimentaire, donc on peut penser qu'un certaine nombre de personnes confinées sont venues vers nous".

Trouver de nouvelles sources d'approvisionnement

La Banque alimentaire appelle d'ores et déjà à la mobilisation la plus large possible pour sa collecte nationale dans les magasins, les 27,28 et 29 novembre. Les 2500 bénévoles, "dont 1500 lycéens et étudiants", sont en train d'être recrutés dans la Loire, précise Gérard Ribeyron. Il attend aussi de connaître les modalités des aides annoncées par le gouvernement pour les associations de lutte contre la pauvreté, dans le cadre du plan de relance.

Il sait aussi que la Banque alimentaire doit renouveler ses sources d'approvisionnement, car si la grande distribution répond toujours présente, avec même "plus de donneurs, la quantité n'augmente pas, donc on cherche maintenant plutôt des dons dans le domaine agroalimentaire ou industriel".