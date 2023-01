Crise économique : la boulangerie de Vieux-Charmont fermée. Les habitants craignent pour leur centre-ville

Pour trouver du pain à Vieux-Charmont, il faut désormais aller au bar-tabac. En décembre dernier, accablés par les dettes et la hausse des factures, l'unique boulangerie de ce village du Doubs a fermé ses portes. Début janvier, les propriétaires du bar-tabac ont alors décidé d'ouvrir un dépôt de pain : quelques baguettes, des croissants et des pains au chocolat. Une simple solution de dépannage : "une boulangerie qui ferme, ça fait mourir un peu plus le village. C'était un lieu de rencontre et de lien social dans le village", raconte cet habitant. Même son de cloche du côté du bar-tabac qui ne souhaite pas continuer à vendre du pain sur la durée.

Des commerces de proximité qui disparaissent, et avec eux, le savoir-faire artisanal. Pour trouver une boulangerie traditionnelle, il faut désormais prendre sa voiture jusqu'à Grand-Charmont ou se rendre dans une chaîne à Sochaux. "Le pain y est moins bon mais on n'a pas le choix. J'ai peur que beaucoup d'autres petits commerçants et artisans locaux ferment à cause de la crise", analyse Denis qui se demande maintenant si la boucherie locale va subir le même sort. Il habite dans le village depuis près de 30 ans et pour lui, cette fermeture risque d'en entraîner d'autres.

En 2019, Sylvie Bernardin et Raphaël Faivre ont investi près de 50 000 euros pour reprendre la boulangerie. L'établissement avait déjà des difficultés financières, aggravées par la crise. 80% d'augmentation du coût l'électricité, le prix des matières premières multipliés par deux : la fermeture était la seule solution. Mais les anciens propriétaires estiment aussi que les habitants n'ont pas joué le jeu. En trois ans d'ouverture, "seulement quelques habitants venaient régulièrement". "Ils préfèrent prendre leur voiture, aller dans une grande enseigne et payer une baguette 40 centimes. C'est inquiétant et triste pour les artisans qui passent du temps à fabriquer les produits et mettent du coeur à l'ouvrage", regrette l'ancienne gérante. A l'appel du collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat, les boulangers manifesteront ce lundi 23 janvier à Paris.