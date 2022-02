INFO FRANCE BLEU - Crise en psychiatrie à Toulouse : un syndicat avait tiré le signal d’alarme dès 2019

C'est une information que le syndicat Force Ouvrière de l'hôpital Marchant a choisi de révéler sur France Bleu Occitanie. Bien avant la fuite du cannibale de Nouilhan, il avait tiré la sonnette d'alarme. Le syndicat avait demandé une inspection de l'établissement en 2019 et en 2021.

Suite à la surprenante série de fuites de patients à l'hôpital Marchant de Toulouse, le syndicat FO révèle avoir sollicité en vain deux inspections de l'établissement. D'abord en 2019 puis en 2021. Il dit également avoir porté plainte contre la direction pour mise en danger de la vie d'autrui.

Demandes d'inspection et plainte restées lettre morte

Le syndicat FO de l'hôpital Marchant se demande aujourd'hui si la fuite de Jérémie Rimbaud, le patient surnommé le cannibale de Nouihan, ne s'inscrit pas dans un continuum de dysfonctionnements au sein de l'hôpital psychiatrique

Les révélations du syndicat FO de l'hôpital Marchant. Copier

Un représentant FO du CHSCT révèle avoir alerté les autorités en 2019 puis en 2021 et demandé à deux reprises une inspection de l'établissement. Les courriers envoyés à l'ARS, au ministère de la Santé, à l'Inspection Générales des affaires Sociales et à la mairie de Toulouse signalaient des dysfonctionnements graves en matière de réglementation en terme de sécurité et sont, d'après le syndicaliste, restés lettres mortes.

Depuis 2019, le syndicat explique avoir signalé de nombreux problèmes : liés à la dangerosité de certains patients, au refus de la direction d'organiser des CHSCT extraordinaires, mais aussi des problèmes de sécurité incendie et des problèmes de transports sanitaires. En août dernier, il a même porté plainte au commissariat pour mise en danger de la vie d'autrui après qu'un ambulancier a fait 2000 kms dans un véhicule en mauvais état, avec plaquettes, disques de frein et amortisseurs défectueux.

Le syndicaliste espère que l'inspection déclenchée il y a 10 jours fera toute la lumière sur les dysfonctionnements de l'établissement.