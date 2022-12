Crise énergétique : la piscine flambant neuve de la Broque, en Alsace, va fermer pour l'hiver

L'hiver est là. Il fait très froid en Alsace. Les températures tournent autour de 0 degré. Les chauffages tournent donc au maximum. Et ce qui était redouté commence à arriver. Des mairies décident de fermer certains de leurs équipements.

La communauté de communes de la vallée de la Bruche (Bas-Rhin) vient de décider de fermer son centre aquatique, "Boiséo".

La piscine flambant neuve de La Broque, près de Schirmeck, va fermer du 19 décembre, au 31 mars, c'est-à-dire tout l'hiver. Les élus ont pris cette décision à contre cœur, face au prix du gaz qui explose. Il a même quadruplé dans le secteur.

L'entreprise gestionnaire a déjà baissé de 1 degré la température de l'eau et réduit les créneaux horaires. "On a fait 15% d'économie d'énergie de cette manière" détaille Aurélien Michel, le directeur de la piscine, gérée par l'entreprise Récréa.

La piscine Boiséo de La Broque © Radio France - Antoine Balandra

Mais cela n'a pas suffit et il va donc falloir fermer ce centre mis en service récemment, au lendemain des confinements, regrette amèrement Marc Scheer, maire de la commune voisine de Rothau et vice président de la communauté de communes de la vallée de la Bruche. "Devoir fermer la piscine, c'est une décision difficile à prendre. C'était un vrai succès, tout le monde appréciait cette piscine. Maintenant les réalités budgétaires sont là. Nos marges de manœuvres budgétaires sont telles que l'on a plus tellement de leviers d'action" explique l'élu. Confronté à une vraie équation insoluble.

Des communes qui "ne roulent pas sur l'or"

En laissant la piscine ouverte, la collectivité aurait perdu 145.000 euros cet hiver. Même en doublant le prix d'entrée, le déficit aurait été - encore - de 45.000 euros. "Soit on ne fermait pas et on doublait le prix d'entrée. Ce qui risquait d'être insupportable pour les clients et de baisser l'affluence. Soit on augmentait les prix moyennement en essayant de faire aussi des fermetures, mais on n'arrivait pas encore à un équilibre financier. Donc on a fait le choix de fermer pendant trois mois" explique Marc Scheer. Il promet qu'à la réouverture, une réorganisation sera mise en place pour permettre aux enfants de la commune de rattraper les cours de natation qui n'ont pu avoir lieu durant l'hiver.

"On voit bien que toutes les hausses se répercutent, que ce soit dans les transports, pour la nourriture. Pas question d'en rajouter. Et nous, communes de la vallée de la Bruche, nous ne roulons pas sur l'or , alors est-ce qu'on a pris la bonne décision en fermant ? On verra bien" dit l'élu.

Dans les rues de La Broque, la décision de la communauté de communes semble en tout cas plutôt bien acceptée. "Il y a mon grand qui est au collège, il devait avoir session piscine en hiver, et donc il n'ira pas. C'est dommage pour les enfants. Mais c'est un petit sacrifice pour le bien de tous. Tout le monde participe à l'effort pour la collectivité, c'est comme ça" dit par exemple Sophie, maman de deux enfants.

La fermeture de la piscine va en revanche permettre d'économiser 60% des frais d'énergie d'un hiver habituel et 15.000 euros à la collectivité. La communauté de communes de la vallée de la Bruche réfléchit à plus long terme à s'équiper d'une chaufferie bois.