Crise énergétique : le centre aquatique Diabolo de Bourg-de-Péage rouvre ce vendredi 23 septembre

Après trois semaines de fermeture, la société Vert Marine chargée de la gestion du centre aquatique et l'Agglo de Valence-Romans ont trouvé un accord provisoire pour faire bénéficier l'équipement des tarifs de gaz et de l'électricité de la collectivité qui sont plus avantageux.

L'activité du centre aquatique Diabolo de Bourg-de-Péage (Drôme) va reprendre normalement ce vendredi 23 septembre. La réouverture se fait dans des conditions d'accès normales pour le public, aux mêmes horaires, avec les mêmes tarifs qu'avant la fermeture.

Un accord jusqu'à la fin de l'année

Le 5 septembre dernier, le gestionnaire Vert Marine a décidé brutalement de fermer une trentaine d'établissements qu'il avait en délégation de service public en France, estimant que la hausse du coût de l'énergie était intenable. Si les élus de l'agglomération Valence-Romans n'ont pas apprécié d'être ainsi mis au pied du mur, des discussions ont quand même été engagées avec la société normande. Et un accord provisoire a été conclu jusqu'au 31 décembre. Dans un communiqué, l'Agglo annonce avoir "obtenu de ses fournisseurs de gaz et d'électricité que Vert Marine puisse bénéficier des tarifs, plus avantageux, de la collectivité". Cela n'engendre aucun surcoût ni pour l'agglomération, ni pour les habitants et les usagers.

Pas de perte pour les clients qui avaient déjà payé cours ou abonnements

Les scolaires pourront à nouveau accéder aux bassins à partir du lundi 3 octobre. Et des solutions seront proposées aux personnes ayant déjà réglé entrées, abonnements ou cours avant la fermeture. Pour les pass, le montant équivalent à la période de fermeture (du 5 au 22 septembre) sera déduit du prélèvement d’octobre (au prorata). Pour les cartes de 10, 50, 100 et 200 entrées, prolongation de la durée de validité d’un mois supplémentaire. Pour les cours, les personnes seront remboursées si elles se sont inscrites dans une autre piscine. Pour les autres, les cours n’ayant pas eu lieu pendant la fermeture seront rattrapés pendant les périodes de vacances.