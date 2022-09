Crise énergétique : le groupe Vert Marine ferme ses piscines, colère à Sainte-Pazanne et Saint Jean de Monts

Le groupe Vert Marine a décidé, ce lundi, de fermer toutes ses piscines, dont celles de Loire-Atlantique et de Vendée, pour une durée indéterminée en raison "des hausses du coût de l'énergie". Une décision aussi soudaine "qu'unilatérale et incompréhensible" pour le maire de Sainte-Pazanne.

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le groupe Vert Marine. Gestionnaire de dizaines de piscines partout en France, notamment sous la forme de délégations de service public, l'entreprise a annoncé, ce lundi, sa décision de fermer une partie de ses infrastructures en raison de la flambée des prix de l'énergie. "Si cette hausse était répercutée sur les prix d'entrées dans les établissements, ces derniers seraient multipliés par trois", assure l'entreprise qui gère plusieurs équipements en Loire-Atlantique et en Vendée.

"C'est une décision unilatérale, sans concertation"

À Sainte-Pazanne, la fermeture de L'Aquaretz, seule piscine de la commune, suscite "l'incompréhension". "On a beaucoup de mal à comprendre cette information, confirme Bernard Morilleau. Pour ma part, ce sont les usagers de Sainte-Pazanne qui m'ont informé de cela après s'être rendus à la piscine et avoir découvert un papier sur la porte "fermée" de la piscine. Apparemment, ils font ça pour faire réagir les autorités politiques. C'est une décision unilatérale, sans concertation."

Les hausses du coût de l'énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd'hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement.

Le premier édile de la commune de quelque 6.500 âmes a d'autant plus de mal à comprendre que sa piscine est chauffée au bois." 85% de l'énergie utilisée pour chauffer l'eau vient du bois, décrypte l'élu. Quand on parle de coût de l'énergie, on parle du prix de l'électricité et de gaz et les effets sont forcément limités, chez nous." Il n'est pas le seul à faire face à cette situation. Le centre aquatique "Océabul" à Saint-Jean-de-Monts a également fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre.

"Les hausses du coût de l'énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd'hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement et ainsi de mener à bien nos missions de service public", se défend la direction de Vert Marine. Pas convaincu, Bernard Morilleau assure qu'il "va prendre contact avec les responsables" pour tenter de convaincre le groupe de rouvrir ses établissements à une période où les cours de natation sont censés débuter.

L'intercommunalité Océan-Marais de Monts ne cache pas non plus sa colère après la fermeture de la piscine Océabul à Saint-Jean-de-Monts, dénonce "une fermeture inattendue, unilatérale et au mépris des obligations contractuelles" et réclame "une concertation urgente auprès de l'exploitant et souhaite évaluer les données financières et juridiques de cette situation pour en tirer toutes les conséquences".