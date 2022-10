Crise énergétique : les Restos du Cœur s'attendent à 20-30% de bénéficiaires en plus

Selon un sondage Odoxa dévoilé en exclusivité par France Bleu ce jeudi, les Français se sont montrés moins généreux avec les associations et œuvres de charité durant les 12 derniers mois, en moyenne 200 euros par an, contre 217 euros en 2020. Une évolution due à l'anxiété économique provoquée par la guerre en Ukraine.

40% de denrées en moins par rapport à 2020

Bernard Seignoret, référent bénévoles aux Restos du Cœur de Haute-Garonne, était l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie ce jeudi.

Autre illustration des difficultés rencontrées par les associations caritatives alimentaires en particulier, et un paradoxe : la loi Garot de 2016 qui lutte contre le gaspillage alimentaire et permet de vendre des produits en date limite de consommation (DLC), a considérablement réduit les dons récupérés en grandes surfaces. Il explique qu'en 2020, les Restos récoltait 640 tonnes de "ramasse" par an, cette marchandise issue des supermarchés, contre 500 tonnes en 2021, et peut-être moins de 400 tonnes en 2022. "On perd aussi en diversification, on récupérait beaucoup de fruits et légumes, du jambon sous vide etc", détaille ce bénévole engagé depuis onze ans.

Les Restos ont mis en place des entrepôts d'opportunité pour récupérer des marchandises directement auprès industries agroalimentaires.

Bernard SEIGNORET référent ressources bénévoles des Restos 31. © Radio France - Clémence Fulleda

Cet été, les Restos du Cœur 31 ont vu le nombre de bénéficiaires augmenter de 11% (contre 4% habituellement). Cette année, l'association prend en compte les charges énergétiques pour le calcul d'accès aux Restos. La facture EDF sera déduite du reste à vivre. "On s'attend à une hausse de 20 ou 30% du nombre de personnes accueillies à l'échelle nationale", anticipe le responsable haut-garonnais qui espère un partenariat plus renforcé avec le MIN de Toulouse.

Selon, Bernard Seignoret n'y a pas encore de recul des dons des particuliers mais que la collecte de fin d'hiver, en mars prochain, sera déterminante.