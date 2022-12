Crise énergétique : "Les ventes de réchauds se sont multipliées par dix" en prévision des coupures de courant

Depuis 15 jours c'est la ruée vers le matériel de camping. Les parisiens défilent dans les magasins dédiés pour acheter, des lampes, des réchauds, des piles et des batteries externes en prévision des coupures de courant annoncées.

Le Vieux campeur dans le 5e arrondissement de Paris ne désemplit pas. Dimitri, prévoyant, s'équipe. "J'ai 82 ans, j'ai très peur de ne pas pouvoir manger chaud le matin. Mon lait chaud est très important pour un vieux comme moi", dit-il en souriant. Pour s'éclairer, il s'est déjà procuré un petit stock de bougies.

"Nous allons passé un hiver très dur. L'époque de l'énergie en abondance et pas chère est révolue pour toujours", lance le retraité. Guitole, retraitée elle aussi, vient pour acheter une lampe de poche, essentielle en cas de délestage. "Si tout est noir il faut que je puisse lire et m'échapper !", explique-t-elle.

"Les ventes ont explosé"

Ces deux dernières semaines, les ventes ont bondi confirme le responsable du pôle Bastien Crouzillac. "Cela a commencé avec les lampes frontales. Les ventes ont explosé. On parle de près de 50% d'augmentation et nous avons les lanternes et réchauds et tables de cuisson qui se sont multipliés par dix !", affirme le responsable.

Le gérant assure qu'il n'y pas de risque de pénurie car ce sont des produits pourvus toute l'année par les fournisseurs.