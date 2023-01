Crise énergétique : pourquoi le four à bois n'est pas la solution miracle pour ce boulanger de Bordeaux ?

La chambre froide, le lave-vaisselle et la clim, au Pétrin Moissagais c'est ce qui consomme le plus d'électricité. La particularité de cette boulangerie, c'est son « four à gueulard » qui date de 1765. Un four de 24 m², et pas un de plus, pour enfourner pains et viennoiseries. Une techniques plus lente et qui permet moins de rendement, un boulanger habitué met 40 minutes pour remplir le four. « Il faut compter à peu près 1h15 le temps de l'allumer, 40 minutes pour enfourner, un peu moins pour défourner » explique Serge Combarieu. Et il faut aussi du temps aussi pour cuire. Selon Théo le fils de Serge qui travaille avec lui, une baguette cuit en 20 minutes dans un four électrique, 40 minutes dans un four à bois.

La boulangerie se situe cours de la Martinique à Bordeaux © Radio France - Laëtitia Heuveline

Des contraintes cumulées qui génèrent entre 25 et 30% de chiffre d'affaire de moins par rapport à un boulanger qui travaille à l'électrique. Alors Serge Combarieu voit surtout les augmentations sur les matières premières : « On fait à peu près 1 million de chiffre d'affaires. Sur tous les produits, on a eu une augmentation à peu près de 42 000 euros, soit une augmentation quotidienne de 115 euros » Et le bois coute aussi, entre 1.400 et 1.500 euros chaque mois. De quoi faire dire au boulanger qu'avec la flambée des couts de l'énergie, il ne s'en sort pas mieux que ses concurrents, mais ils peuvent désormais jouer à égalité : « Je me mets à leur place, avoue Serge, mais personne ne s'est mis à la mienne. »