Crise migratoire : près de 500 personnes mobilisées à Irun après le décès d'un jeune migrant à la frontière

"Construisons des ponts, pas des murs", disait une banderole étendue devant la mairie d'Irun en Guipuscoa. Ce dimanche à la mi journée, ce sont près de 500 personnes qui se sont réunies sur la place San Juan. Ils dénoncent le décès ce samedi matin d'un jeune migrant de 25 ans dans la Bidassoa. Il tentait de traverser le fleuve pour rejoindre la France. Il s'agirait selon les associations d'un jeune guinéen.

C'est le 9ème migrant à perdre la vie à la frontière en un peu plus d'un an, selon le décompte des associations. "On alerte, on alerte depuis longtemps et malheureusement, encore une fois, on est là" déplore Cristina Artola coprésidente de Bidaso Etorkinekin qui appelait à ce rassemblement. Après une minute de silence, plusieurs prises de parole ce dimanche. Les associations demandent une nouvelle fois des actions politiques. "Au niveau politique, il faut vraiment débloquer les choses et là, ça devient pénible. Toute cette hypocrisie à tous les niveaux", ajoute Cristina Artola. "Tout cet argent dépensé pour des contrôles qui sont en plus inefficaces !"

Les militants demandent toujours un corridor humanitaire entre la frontière et le centre Pausa de Bayonne, qui accueille des migrants pour quelques jours, avant de repartir.

