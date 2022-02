Crise migratoire : une année record pour les sauvetages en mer avec l'explosion des traversées

Le nombre de sauvetages de migrants dans la Manche a encore bondi en 2021. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez compte plus de 1360 interventions en mer en 2021 contre 78 en 2018. Un phénomène lié au nombre de traversées qui a triplé l'année dernière.

35 000 migrants ont entrepris la traversée de la Manche dans le Pas-de-Calais en 2021 et plus de 8600 sont tombés en panne ou en avarie et se sont retrouvés en situation de danger. Le bilan des opérations de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est considérable. Contrairement aux années passées, les mauvaises conditions météo n'ont pas freiné les départs.

Les traversées de la manche ont commencé en 2016 quand la sécurité du tunnel sous la Manche et des terminaux de ferries a été renforcée. Et en 2018, la surveillance des côtes s'est accentuée et les embarcations précaires ont commencé à être de plus en plus nombreuses en mer. Depuis, les opérations de sauvetages ne cessent d'augmenter.

L'automne de tous les records

L'arrivée de l'automne n'a pas été synonyme de soulagement pour le Cross Gris-Nez. Habituellement avec la baisse de la température de l'eau et l'arrivée de l'hiver, les tentatives de traversées sont moins nombreuses. Mais en 2021, c'est l'inverse. En plus de 40 ans d'existence, le Cross Gris-Nez n'a jamais eu un tel taux d'activité, jusqu'à 86 sauvetages par jour.

Sur toute l'année, le nombre d'interventions pour rechercher et sauver des personnes en mer a augmenté de près de 70 %. La zone d'activité de ses opérations est de plus en plus étendue. Elle se déplace vers le Sud, parfois jusqu'à Berck. Autre constat, de plus en plus de femmes et d'enfants sont sur les embarcations même si les hommes restent majoritaires. De la plage au large, les Sauveteurs en Mer de la SNSM ont connu notamment une année très chargée. Ils ont secouru 2 272 personnes au travers de plus de 250 interventions de sauvetage.

Le traumatisme du 24 novembre

L'enquête concernant le naufrage du 24 novembre dernier où 27 migrants sont décédés se poursuit. Une quinzaine d'opérateurs du Cross gris nez ont été auditionnés par les enquêteurs. "Nous avons fourni également tous les éléments des opérations de ce jour-là, rapporte Marc Bonnafous, directeur du Cross Gris-nez. Nous avons transmis plus de 5000 enregistrements radio et VHF sur l'ensemble de cette journée. Soit 19 heures." Plus de 40 opérations ont été menées par le CROSS Griz Nez le 24 novembre, plus de 60 côté britannique.

Des centaines de migrants étaient sur l'eau

"Le Cross Gris Nez a strictement respecté les procédures le 24 novembre, c'est-à-dire échanger avec notre homologue de Douvres toutes les informations qui étaient à sa disposition. Il recevait des centaines d'appels, ajoute Marc Bonnafous. Il y avait des centaines de migrants qui étaient sur l'eau et il en a ramené près de 110 ce jour-là."

"J'ai toujours en tête ce jour terrible, il ne faudrait pas que cela se reproduise, indique Philippe Dutrieux, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Ce n'est pas un défaut de moyens qui est à l'origine de ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais mais nous renforçons notre dispositif." Les vedettes de la gendarmerie maritime seront remplacées par des navires plus modernes au printemps et des renforts ponctuels sont également attendus.