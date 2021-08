Crise sanitaire : des Icaunais se mobilisent pour la Tunisie

Les hôpitaux tunisiens sont actuellement submergés par les cas de Covid-19 et manquent de tout. Trois Icaunais d'origine tunisienne ont décidé de répondre à l'appel de l'association "Faire du bien aux autres" et lancent une action de solidarité. Ils collectent du matériel médical et paramédical.

Le matériel donné, est entreposé à Auxerre et sera acheminé vers La Tunisie à partir du 9 août.

Des Icaunais se mobilisent pour aider la Tunisie. Le pays, qui compte 12 millions d'habitants, vient de dépasser les 20.000 morts du Covid-19 et comptabilise plus de 100 décès chaque jour. Les hôpitaux sont submergés. La solidarité s'organise dans l'Yonne grâce à trois Français d'origine tunisienne : un médecin , un chef d'entreprise et un commercial. Ils ont lancé une cagnotte en ligne qui a déjà récolté 3.700 euros.

Des dons financiers et de matériel

Ils collectent aussi des dons de matériel médical et paramédical, car le système de santé là-bas manque de tout. "On manque d'oxygène, de produits jetables, de masques, de gel hydroalcoolique", explique l'Auxerrois Sahbi Farfra, l'un des trois organisateurs de cette chaine de solidarité. "L'idée, c'est de descendre avec un convoi humanitaire de quatre ambulances chargées de matériel et de dons."

Nos trois Icaunais veulent mettre en place un hôpital de campagne dans la ville de El Mida, dans le nord de la Tunisie, et si possible se rendre chez l'habitant, pour soigner directement les gens.

Deux concentrateurs à Oxygène ont été donnés, des appareils utiles pour les patients atteints d'insuffisance respiratoire © Radio France - Thierry Boulant

Une générosité sans frontières

"La générosité des Icaunais est au rendez-vous pour cette opération", se réjouit Sahbi Farfra, "nous avons reçu des dons financiers sur cotizup.com, mais aussi des boîtes de gants, une palette de gels hydroalcooliques de la part d'une entreprise auxerroise, des combinaisons et des concentrateurs d'oxygène que nous entreposons dans les locaux de Auxerre Secours 89. Toutes les communautés ont répondu à notre appel. C'est vraiment une solidarité sans frontières et sans couleurs. Et c'est ça qui est magnifique."

D'ici le départ du convoi en début de semaine prochaine, le 9 août, Sahbi Farfra espère encore collecter des saturomètres pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. À plus grande échelle, la communauté internationale a elle aussi décidé de venir en aide à ce pays pour permettre de vacciner la population. Sept millions de doses ont été envoyées à la Tunisie.