Crise sanitaire en Moselle : difficile à vivre (aussi) pour les associations culturelles dans les villages

Entre confinements et couvre-feu, les associations culturelles sont contraintes de limiter leurs activités, depuis un an. C'est particulièrement vrai dans les zones rurales, où ces structures maintiennent un peu de vie sociale. Exemple à Cuvry (Moselle), où le moral commence à en prendre un coup.

On parle beaucoup des salles de spectacle, des restaurateurs, des salles de sport, contraints de limiter, voire de suspendre leur activités depuis le début de la crise de la Covid-19 il y a près d'un an. Mais il y a aussi toutes ces "petites" associations culturelles, qui animent la vie des villages en temps normal. Et on n'en parle pas beaucoup. Exemple à Cuvry, 800 habitants au sud de Metz : un village assez dynamique, avec de nombreuses associations qui permettent de créer du lien entre les habitants, venant parfois des communes alentours.

Sauf que depuis un an, les activités proposées par l'ACL, l'Association Cuvry Loisirs, sont chamboulées au gré des confinements. Depuis fin octobre, tout est à l'arrêt : plus de danse, de zumba, de scrabble, de marche, de gym, d'anglais, de théâtre, ou d'éveil musical pour les tout-petits. Pendant les périodes de confinement, l'association a évidemment mis en place des ateliers en visioconférence, autant que possible, mais "ça ne remplace pas des activités en réel, où les gens se côtoient, discutent, et vivent quelque chose ensemble", témoigne Elise Duflou-Caron, la présidente de l'ACL.

On va au travail, on récupère nos enfants et on rentre chez soi. Point.

Jamais l'activité de l'association, créée il y a plus de quarante ans, n'avait été impactée d'une telle manière. Et cette crise sanitaire qui n'en finit pas pèse sur le moral. "D'habitude, de nouvelles personnes nous rejoignent chaque année. Comme il n'y a plus d'animations, d'activités, on ne peut plus se rencontrer. Le moral en prend un coup, y compris au sein du comité", selon Elise Duflou-Caron. "Il n'y a plus de vie de village, c'est triste".

Salle fermée depuis plus de 3 mois

La salle multi-activités de Cuvry est fermée jusqu'à nouvel ordre, depuis fin octobre 2020, sur décision du maire. Pas de débat là-dessus, pour les membres de l'ACL : il faut se protéger du coronavirus.

Mais les décisions gouvernementales sont parfois difficiles à comprendre, pour Virginie Durand, membre du comité de l'ACL :"Il y a un deux poids, deux mesures, entre les activités sportives et culturelles. Il y a un vide, un manque, alors que la culture nous apporte tellement ! Même d'un point de vue psychologique. Ces échanges, cette ouverture sur le monde, cette manière de s'évader par la culture, on ne l'a plus actuellement".

Une centaine d'adhérents en moins depuis l'an dernier

Au-delà du moral entamé, du dynamisme du village réduit à néant, tout ce contexte a aussi des conséquences financières. De 380 adhérents il y a deux ans, l'association n'en compte plus que 230, dont une centaine de perdus entre les deux confinements. Au printemps dernier, l'ACL a tenu à rémunérer ses intervenants : les adhérents n'ont pas été remboursés, ils l'ont accepté. Cette année, il faudra sans doute devoir les indemniser. "L'association survivra, nous allons puiser dans nos réserves", assure Elise Duflou-Caron. Mais quel impact final aura cette crise sanitaire à plus long terme ? Les dirigeants de l'ACL espèrent que les habitants seront toujours présents et motivés, quand les activités pourront enfin reprendre.