L'activité de la banque alimentaire du Pays basque en augmentation à cause de la crise sanitaire

Si les chiffres montrent que la situation sanitaire s'améliore, la précarité, elle, ne diminue pas. C'est le constat que dresse la Banque alimentaire du Pays basque, réunie ce 15 juin en assemblée générale. La structure, qui a emménagé dans de nouveaux locaux début 2020, n'a jamais connu une aussi forte activité : elle a collecté l'an dernier près de 1.000 tonnes de denrées alimentaires, redistribuées à différentes associations et centres communaux d'action sociale (CCAS), pour venir en aide aux plus démunis. Pour la première fois de son histoire, elle même dû acheter des denrées pour faire face aux besoins, et a bénéficié pour cela de subventions exceptionnelles de la part des pouvoirs publics.

Plus 16% d'augmentation en ce début d'année

"Malheureusement, ce n'est pas terminé" déplore Philippe Labedan, vice-président de la Banque Alimentaire du Pays basque. "De janvier à mai, on observe +16% en volume distribué aux associations." Parmi les quelques 10.000 bénéficiaires, de nombreux jeunes. "Depuis plusieurs mois, les jeunes isolés font l'objet d'une mission : le panier jeune. Il s'agit d'un panier de 8 kilos que l'ont attribue une fois par semaine à des jeunes de 15 à 30 ans. On pensait que ça allait rester anecdotique, mais malheureusement ça a fonctionné, car on compte 150 à 160 bénéficiaires par semaine."

La générosité au rendez-vous

Face aux besoins, la générosité a suivi, se félicite Philippe Labedan. De nombreuses personnes et des entreprises locales se sont montrées solidaires notamment lors de la collecte annuelle en novembre. "Nous avons connu une collecte fantastique, avec plus 60% de dons. Il n'y a pas eu plus de monde dans les supermarchés mais par contre les poches étaient plus remplies. Et de nombreuses entreprises agro-alimentaires locales ont aussi joué le jeu."

(Ré)écoutez l'interview de Philippe Labedan, invité de France Bleu Pays Basque ce mercredi matin :

Philippe Labedan : "Malheureusement la situation ne s'améliore pas" Copier

La Banque alimentaire du Pays basque en chiffres :