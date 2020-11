Crise sanitaire : la fréquentation des bains-douches pour les plus démunis a fortement augmenté à Paris

Conséquence de la crise sanitaire à Paris : les bains-douches municipaux ne désemplissent pas. Bien au contraire. Leur fréquentation a augmenté jusqu'à 50% par rapport à l'an dernier et ils accueillent de nouveaux profils parmi les plus démunis.

Il existe dix-sept bains-douches municipaux dans Paris. Tous sont restés ouverts durant ces deux confinements. Et les agents de la direction du territoire à la ville de Paris qui gère ces sites ont vu de plus en plus de personnes faire la queue sur le trottoir pour bénéficier d'une douche gratuite.

Aux douches municipales d'Oberkampf (42 rue Oberkampf ; 75011), l'un des sites les plus importants de Paris, 55 douches sont réparties sur deux étages. Construites en 1932, elles sont toujours dans leur jus, en brique et mosaïque blanche, mais n'ont jamais rencontré une telle fréquentation. "On tournait avec 200 personnes environ chaque matin, avant la crise du Covid, mais on est désormais à plus de 300 aujourd'hui", constate Alexandre Gilbert, directeur des Bains Douches, direction du territoire, pour la mairie de Paris, "voire 500 personnes le week-end".

Dès l'ouverture, à 7h30, le matin, il y a la queue sur le trottoir et les agents sont obligés de filtrer à l'entrée pour faire respecter la distanciation poursuit-il. "Il y avait déjà du monde avant, mais là, c'est blindé. Il y a surtout des SDF, des migrants, et même des étudiants qui n'ont pas forcément de douche chez eux étant donné le prix des logements à Paris".

Le pressing est gratuit pour les personnes à la rue. Elles peuvent récupérer leurs vêtements 48 heure après les avoir déposés, grâce à l'association Onze Mille Potes © Radio France - Nathalie Doménégo

Une fréquentation jamais atteinte depuis longtemps

Les bains-douches, créés dans la première moitié du XXè siècle, ont été conçus pour un public populaire, pas forcément marginalisé. Leur fréquentation a continuellement baissé dans la seconde moitié du XXè, grâce à l'amélioration du confort des logements parisiens, pour n'atteindre plus que 300.000 douches annuelles à la fin des années 90. Un chiffre désormais multiplié par trois.

Chacun de ces bains municipaux travaillent en lien avec une association de quartier. Raison pour laquelle les bains douches d'Oberkampf proposent des services annexes : un pressing où les personnes démunies peuvent récupérer leurs vêtements propres 48 heures après les avoir déposés. Elles peuvent également bénéficier d'une conciergerie : des casiers fermés à clé, pour y déposer leurs affaires ou leurs papiers de valeur, pour une période maximum de trois mois renouvelables explique Léa Filoche, adjointe à la Maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion.

Enfin au dernier étage, c'est un lieu d'accueil qui se veut convivial, agrémenté d'un canapé, d'une table, et d'une bibliothèque : lors des maraudes, les personnes à la rue sont invitées à venir trouver ici soutien et chaleur. Des ateliers de création artistique sont même proposés. Ces services sont gérés par les cinquante bénévoles de l'association Onze mille potes.

De plus en plus de jeunes qui travaillaient à leur compte, "ubérisés" se retrouvent à la rue

Les associations d'aide aux plus démunis constatent également l'arrivée de nouveaux profils explique François Vauglin, maire PS du 11è arrondissement : "La paupérisation frappe des populations qui n'étaient pas encore touchées. Les associations voient des publics qu'elles ne voyaient pas encore jusqu'ici. Notamment _des jeunes à leur compte, "ubérisés"_. Tout en étant inséré dans la société, ils se retrouvent sans aucun filet de protection sociale. C'est une vraie prise de conscience. Cela doit nous interroger pour l'avenir".

De son côté, Léa Filoche tient à alerter le gouvernement :"tous les marqueurs sont au rouge, que ce soit l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, du nombre de bénéficiaires du RSA, la fréquentation de l'aide alimentaire ou des bains-douches. _Il faut que l'Etat agisse vite. On ne peut pas seulement compter sur les collectivités locales_".