Crise sanitaire : la piscine de Villaines-la-Juhel fermée tous les week-ends jusqu'à fin janvier

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19 et de ses conséquences sur une partie du personnel de la communauté de communes du Mont des Avaloirs, la piscine de Villaines-la-Juhel va fermer ses portes tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de janvier.

Celles et ceux qui avaient envie de piquer une tête, après une semaine de travail, à la piscine de Villaines-la-Juhel, devront patienter ou trouver un autre établissement dans la région. L'espace aquatique de la petite ville du Nord-Mayenne va fermer ses portes tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de janvier annonce la communauté de communes du Mont des Avaloirs, en raison de la crise sanitaire et du manque de personnel pour le bon fonctionnement et la sécurité de la piscine.