Crise sanitaire : le mal-être des enfants et ados l'exemple de Valenciennes

Les habitants des Hauts de France ont le moral en berne avec cette crise sanitaire qui dure. Selon Santé publique France ces derniers mois les troubles dépressifs ont augmenté de 20% dans la région c'est 14 points de plus que la moyenne nationale. Et ce mal-être touche aussi les plus jeunes, même les enfants.

Malgré l'extension de ses créneaux, Emeline Dautreau-Verschueren psychologue a du mal à absorber la forte demande depuis la fin de l'année dernière, le délai pour avoir un rdv est désormais d'un mois. La professionnelle reçoit régulièrement des parents inquiets pour leurs jeunes enfants qui sont plus sujets à des colères, des pleurs, des peurs.

Dans les plaintes de l'enfant, c'est le manque des papis, mamis, des cousins, cousines; le changement des habitudes en terme de loisirs également. On entend beaucoup les enfants qui disent j'en ai marre de ce covid, je veux qu'il disparaisse. Et quand on leur demande leur rêve, ben je rêve qu'il n'y ait plus le Covid, c'est très très souvent

Des petits qui prennent aussi conscience très tôt de la mort, et qui ont pu ressentir "une responsabilité énorme" avec leurs grands parents, avec notamment des spots publicitaires.

La psychologue s’inquiète déjà des conséquences à long terme sur le psychisme des enfants, dans leur construction de leur rapport au monde, à autrui, à l'hygiène, etc. Elle sait déjà qu'il faudra les accompagner bien après la crise.

L'équipe de la maison des ados, lieu d'écoute gratuit pour les 11-25 ans, est aussi débordée depuis le début de l'année, il faut désormais une dizaine de jours pour avoir un rdv contre 3-4 cet été, avec notamment des pré ados emmenés par leurs parents, des jeunes perturbés par l'arrêt de leurs activités, la réduction des liens sociaux explique Guillaume Havransart, infirmier coordinateur. Des collégiens qui développent parfois des problèmes de sommeil, d'appétit.

D'autres ados consultent pour des anxiétés de performance selon Emeline Dautreau-Verschueren, car ils ont peur pour leurs études supérieures après un an de scolarité en pointillé; et puis il y a aussi beaucoup de jeunes étudiants isolés comme Julia arrivée en septembre d'une autre région à Valenciennes pour sa première année de fac. Depuis le début de l'année elle est suivie à la maison des ados. Son mal-être se traduit notamment par des crises d'angoisse

La jeune femme avoue avoir eu des idées noires mais qui s'estompent avec l'aide de la maison des ados. Mais selon Emeline Dautreau-Verschueren, il y a de plus en plus de cas graves

Pour les ados fragiles, on a quand même beaucoup plus d'hospitalisations pour des tentatives de suicide, pour des scarifications, pour des troubles alimentaires. Depuis plusieurs mois, on en a eu beaucoup plus. Idem pour les signalements parce que les familles sont dans un environnement plus clos, moins ouvert et donc on a plus de situations où on a dû faire des signalements. Et ça, c'est quand même inquiétant. Les problématiques sont quand même plus graves.