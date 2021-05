Crise sanitaire : les Nuits de Sologne n'auront de nouveau pas lieu cette année

Malgré le déconfinement et les règles sanitaires qui s'assouplissent, les Nuits de Sologne ont choisi de renoncer cette année encore à organiser leur spectacle pyrotechnique au Parc équestre de la Lamotte-Beuvron (41). Il était prévu le samedi 4 septembre 2021 mais " à l'unanimité, le conseil d'administration de l'association a décidé de reporter" explique Pascal André, le président des Nuits de Sologne.

Plutôt que de mal faire, on préfère ne pas faire et repousser d'un an

Pour organiser cet événement, qui attire près 20.000 personnes, la Préfecture du Loir-et- Cher avait déjà prévenu l'association que le pass sanitaire serait obligatoire pour le public et tous les intervenants, musiciens et artificiers. "Déjà, c'était lourd pour nous à contrôler" selon Pascal André, " puis, on sait qu'on a un public familial qui se posait déjà des questions sur ce pass". En plus de cette contrainte, les Nuits de Sologne auraient dû assurer la distanciation sociale pour les personnes assises sur des chaises. " Là encore, c'est trop compliqué. Il nous faudrait 50.000 chaises donc je ne vous parle pas du coût et de la logistique".

Une des solutions aurait été aussi de réduire la capacité d'accueil à 5.000 ou 10.000 spectateurs. Mais là, encore" ça ne tient pas la route" insiste Pascal André. " Financièrement, nous n'aurions pas tenu ou alors en rognant sur la qualité. Mais, nous ne voulons pas d'un spectacle au rabais, pas question de décevoir le public".

Un spectacle exceptionnel en 2022

D'ores et déjà, les Nuits de Sologne donnent rendez vous pour le 3 septembre 2022. " On a déjà en tête quelques surprises, ce sera un cru particulier". Pour ceux qui avaient déjà acheté leurs billets en 2020, ils resteront valables pour la date de 2022. Pour plus de renseignements sur les formalités, on peut contacter les Nuits de Sologne à l'adresse : asso@nuitsdesologne.com.