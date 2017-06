Critérium du Dauphiné : comment circuler ce mercredi à la Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu

Après une arrivée à Tullins, le 69e critérium du Dauphiné reste en Isère ce mercredi. La 4e étape, c'est un contre la montre entre la Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu. Une vraie fête pour les 2 communes nord-iséroises mais qui va forcément impacter circulation et stationnement.

Pour cette 4e étape, au menu des coureurs du Critérium du Dauphiné, c'est un contre-la-montre de 23.5 km entre la Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu. Le premier coureur s'élancera à 12h55, et se sera ainsi toute les minutes jusqu'à 15h50. Les arrivées à Bourgoin-Jallieu doivent s'étaler, selon les estimations, de 13h23 à 16h18 ! Les coureurs passeront notamment par Rochetoirin, Montcarra, St Chef, St Savin et la montée de Demptézieu bien connue des amateurs de vélo en Nord-Isère.

A la Tour-du-Pin

C'est la 1ere fois que la ville sous-préfecture accueille une étape du Critérium du Dauphiné. Selon ASO, l'organisateur de la course, ce sont environ 4.000 personnes qui sont attendues. La rampe de lancement est installée place Carnot. La circulation sera aménagée sur deux tranches horaires le mercredi 7 juin. Sur la zone d’animation et de départ, la circulation est coupée de 5h30 à 19h sur le boulevard Gambetta et les rues bordant la place Carnot. Toutes les rues donnant accès à ces axes seront bloquées. Sur le parcours de l’épreuve, la circulation est coupée de 11h50 à 16h30 sur toutes les routes empruntées par la course : le boulevard Victor Hugo, l’avenue du général de Gaulle, l’avenue Jean Moulin, la rue de la Paix et la rue Charles Baudelaire. Afin de ne pas paralyser le centre-ville, un accès sera maintenu via la portion du boulevard Gambetta qui rejoint la rue des Récollets.

Concernant le stationnement, il sera interdit sur les rues suivantes afin de permettre l’installation des bus des équipes le mercredi 7 juin, et de répondre aux mesures de sécurité imposées par l’État : rue et parking des bains, du mardi 6 juin à 13h au mercredi 7 juin à 19h; place Carnot, rue Jean Ferrand (en partie), boulevard Gambetta, rue Mancier, rue Paul Durand, place de la Nation et rue Viricel (uniquement au niveau de la place de la Nation), du mardi 6 juin à 18h au mercredi 7 juin à 19h; passage Romain Bouquet, mercredi 7 juin de 9h à 18h; et avenue du général-de-Gaulle, avenue Jean-Moulin, la rue de la Paix (en partie) et la rue Charles Baudelaire, mercredi 7 juin de 11h à 16h30. Un parking avec 600 places est spécialement ouvert ce mercredi à la carrière des TP Gonin à Saint-Clair-de-la-Tour, qui est accessible par la route du Martinet.

--- Pour connaître le détail des animations prévues ce 4 juin à la Tour-du-Pin, c'est par ici

Plan de circulation en centre-ville de la Tour-du-Pin - .

Plan de circulation pour les Hauts-de-Saint-Roch - .

A Bourgoin-Jallieu

A Bourgoin-Jallieu, l'arrivée se fera au croisement de l'avenue du Professeur Tixier et de l'avenue Kennedy. On est à une petite centaine de mètres du stade Pierre Rajon. Toute la journée, jusqu'à 21h, un bout de l'avenue Tixier et une partie de l'avenue de Pré Bénit sont interdits à la circulation. Interdictions aussi mais seulement de 11h à 17h pour la route de Demptézieu et la rue de la Rivoire, notamment. Côté parkings, seuls ceux de la salle polyvalente et du stade sont condamnés et ce jusqu'à 20h. Les autres sont donc ouverts.

Aux abords de la ligne d'arrivée. - .

Notez que quatre zones de la ville auront un seul point d'accès entre 11 et 18h. Vous les trouvez-ci dessous (points bleus).

Le réseau de bus Ruban est impacté avec de nombreux arrêts qui ne seront pas desservis. Vous retrouverez tous les renseignements sur le site internet du réseau de transports en cliquant ici.

--- Pour connaître le détail des animations prévues ce 4 juin à Bourgoin-Jallieu, c'est par là.

Le profil et le direct de cette 4e étape

Pour tout savoir du profil de cette courte mais prometteuse étape, c'est ici et pour la suivre en direct ce mercredi, c'est par là que ça se passe