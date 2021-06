Critérium du Dauphiné : être ville départ de la 4ème étape, "c'est un aubaine pour Firminy"

Étape 100% ligérienne ce mercredi sur le Critérium du Dauphiné. Les coureurs s'élanceront de Firminy direction Roche-La-Molière, pour un contre-la-montre de 16,4 kilomètres. "C'est une aubaine, d'autant plus qu'on sort tout juste de la crise sanitaire" explique Nabil Mazari, adjoint à Firminy.

Ce n'est pas la pluie qui va gâcher la fête. Firminy accueille ce mercredi le départ de la 4ème étape du Critérium du Dauphiné : un contre-la-montre de 16,4 kilomètres direction Roche-la-Molière. "C'est une aubaine pour la ville et le territoire", confie Nabil Mazari, adjoint aux sports de la mairie de Firminy, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi matin.

Que du bonheur, malgré la pluie

"On sort de la crise sanitaire, donc c'est aussi l'occasion de donner un peu de joie aux habitants", enchaîne l'élu. "Il y a aussi des gens de passage qui viennent voir l'épreuve, donc c'est que du bonheur. Malheureusement, on a de la pluie, mais on positive parce qu'aujourd'hui, c'est une étape très spéciale, un contre-la-montre très intense, donc il y aura du spectacle."

"Ça a été un défi pour nous d'organiser le départ de cette course" explique Nabil Mazari. "Et on a relevé ce défi, on a montré qu'on pouvait travailler sous la pression en respectant les restrictions sanitaires. Du côté des animations, on a fait le maximum autorisé. On fait intervenir les centres sociaux, les écoles, les associations sportives ou encore le comité des fêtes. C'est aussi une aubaine pour faire découvrir le patrimoine urbain avec Le Corbusier."

Prouver que Firminy peut accueillir des événements de grande ampleur

En tant que ville départ, la municipalité espère aussi montrer que Firminy peut accueillir des événements sportifs de grande ampleur. "On peut accueillir beaucoup plus gros", explique Nabil Mazari. "Aujourd'hui, on sait faire et on veut montrer aux intervenants qu'à Firminy et Saint-Étienne Métropole, on sait travailler sous la pression et on sait comment faire du bon travail."