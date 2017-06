Critérium du Dauphiné : l'accès au relais du mont du Chat impossible en voiture dès 8h ce vendredi

Le critérium du Dauphiné débarque sur les routes savoyardes ce vendredi, pour le final de la 6e étape. Retrouvez ici les horaires de passage des coureurs et de fermeture des routes. L'accès au relais du mont du Chat sera impossible en voiture dès 8h.

Le peloton du critérium du Dauphiné arrive enfin en terre savoyarde. Les 42 derniers kilomètres de la 6e étape ce vendredi entre le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes et La Motte-Servolex (147,5 kms) sont situés dans le département. Retrouvez ici les horaires prévus pour le passage des coureurs, ainsi que les principales fermetures de routes. Principale information à retenir, l'accès au relais du mont du Chat sera impossible en voiture dès 8h du matin.

La carte de la 6e étape du critérium du Dauphiné, entre Villars-les-Dombes et La Motte-Servolex - Critérium du Dauphiné

Les horaires de passage des coureurs

La départ de la course sera donné à 12h25 depuis le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. L'incursion en Savoie, via le Bugey, est prévue peu après 15h. L'arrivée à La Motte-Servolex, après la terrible ascension du relais du mont du Chat sur les hauteurs du lac du Bourget, est programmée entre 16h et 16h30.

Les horaires prévus pour voir passer les coureurs - critérium du Dauphiné

Les fermetures de routes

Des coupures de circulation sur le réseau routier sont bien sûr à prévoir. Concernant l'attraction principale, la montée du relais du mont du Chat depuis Meyrieux-Trouet, l'accès sera interdit aux véhicules dès 8h du matin, en raison notamment des difficultés de stationnement le long du col, ainsi qu'au sommet. Voici les principales fermetures de routes :

De Lucey (entrée dans le département) à Saint- Paul-sur-Yenne par Jongieux, Billième et Chevelu (intersection avec la RD 41): RD 210, RD 921, RD 210, RD 44, RD 210, RD 921C: coupure de circulation de 14h15 à 16h00

De Saint-Paul-sur-Yenne (intersection avec la RD 41) à Meyrieux-Trouet (intersection avec la RD 42 et RD 42A au lieu-dit La Couaille) : RD 41, RD 42 : coupure de circulation de 14h45 à 16h10

Montée du Mont Du Chat : de Meyrieux-Trouet (carrefour avec la RD 42 et RD 42A au lieu-dit La Couaille) au Bourget-du-Lac (Chemin des Champs) : RD 42 : coupure de circulation de 8h00 à 16h45

Du Bourget-du-Lac à La Motte-Servolex : RD 14, RD 1504 : coupure de circulation de 15h15 à 16h50

Technolac : Le Bourget-du-Lac / La Motte-Servolex : rue du lac de Roselend, avenue du lac Léman : coupure de circulation de 7h30 à 18h30.

Le profil de la 6e étape - critérium du Dauphiné

