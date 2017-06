Critérium du Dauphiné : le mont du Chat, répétition générale du Tour de France

Première vraie difficulté du critérium du Dauphiné, l'ascension du relais du mont du Chat vendredi sur les hauteurs du lac du Bourget, lors de la 6e étape, fait office de répétition générale avant le tour de France. Pour le peloton, mais aussi pour le restaurant installé au sommet.

Les choses sérieuses débutent sur le critérium du Dauphiné ! Et comme toujours c'est dans les Alpes que la grande explication va avoir lieu. Le peloton s'attaque à la montagne et arrive en Savoie vendredi. Une 6éme étape de 147,5 kilomètres entre le parc des oiseaux de Villard-les-Dombes (01) et La Motte-Servolex. Une grosse difficulté au programme, le relais du Mont-du-Chat depuis Meyrieux-Trouet, une ascension de prés de neuf kilomètres à plus de 10% de moyenne que les coureurs graviront à nouveau dans un mois sur l'étape reine du Tour de France, le 9 juillet prochain, une première depuis 1974.

Le profil de l'ascension du relais du mont du Chat - critérium du Dauphiné

Une ascension pour les costauds, et gare à la descente

En haut, la vue sur le lac du Bourget est imprenable, mais elle se mérite. Cette ascension, considérée comme l'une des plus difficiles des Alpes, est particulière "car il n'y a pratiquement aucune portion roulante" pour Julien Jurdie, sur cette route étroite qui mène au belvédère à 1504 mètres d'altitude : "C'est une montée pour les hommes forts, mais l'étape peut se gagner dans la descente. Il faudra être lucide, elle est très technique, et faire une petite prière dans la voiture", expliquait lors de la reconnaissance pour son leader Romain Bardet le directeur sportif de l'équipe savoyarde AG2R la Mondiale, "à domicile" sur cette 6e étape du critérium.

ECOUTEZ Julien Jurdie, le directeur sportif de l'équipe savoyarde AG2R la Mondiale Copier

Le 9 juillet, le Mont du Chat sera la troisième ascension hors catégorie de la 9e étape du Tour de France en même temps que son épouvantail. L'arrivée de l'étape du Dauphiné vendredi sera jugée à La Motte-Servolex, moins de 3 kilomètres après la fin de la descente d'une douzaine de kilomètres. Dans le Tour, en revanche, la ligne sera placée quelques kilomètres plus loin, à Chambéry.

Romain Bardet, le leader de l'équipe savoyarde AG2R la Mondiale, lors de la reconnaissance la semaien dernière © Maxppp - Jean-Louis Gorce

Sur le critérium du Dauphiné, le relais du mont du Chat sera la seule (très) grosse difficulté de l'étape :

le profil de la 6e étape du critérium du Dauphiné - critérium du Dauphiné

Sur le tour de France en juillet prochain, ce sera...une autre histoire :

Le profil de la 9e étape du tour de France en juillet - tour de France

Répétition générale aussi pour le restaurant des Aigles

Avec la grande boucle en ligne de mire, cette montée du relais du Mont du Chat sera donc particulièrement observée vendredi. Cette 6e étape du critérium sera aussi l'occasion de répéter pour Antoine, le patron du restaurant des Aigles, le seul établissement installé au sommet : "On va avoir un aperçu, j'ai déjà bien agrandi la terrasse pour avoir au moins 200 places assises vendredi. En 30 ans, j'ai eu pas mal de serveuses, donc je les ai rappelé !".

ECOUTEZ le reportage de Nicolas Peronnet au restaurant des Aigles Copier

Le restaurant des Aigles, au sommet de la montée du relais du mont du Chat, à 1500 mètres d'altitude © Radio France - Nicolas Peronnet

Pour le passage du critérium du Dauphiné, Antoine a vu les choses en grand : 600 diots, 30 fûts de bière, et 100 kilos de myrtilles !

Le patron, Antoine, a prévu 600 diots pour vendredi ! © Radio France - Nicolas Peronnet

Plus de quarante ans qu'un peloton professionnel n'était pas passé par là

Le peloton professionnel n'était plus passé par le relais du mont du Chat depuis...1974 ! Cette année là, eddie merckx et Raymond Poulidor s'étaient expliqués dans la montée :

Pour le passage du critérium, l'accès au relais du mont du Chat sera interdite aux véhicules dès 8h vendredi matin.

À lire aussi