Critérium du Dauphiné : quelles routes seront fermées en Pays de Savoie ?

Le critérium du Dauphiné 2019 arrive dans les Alpes. Tout au long du parcours, la circulation sera perturbée de vendredi à dimanche en Pays de Savoie. Voici le détail et les horaires de fermetures des principaux axes.

Le critérium du Dauphiné arrive dans les Alpes. Et comme toujours ou presque c'est là que la victoire finale va se jouer. Les choses sérieuses commencent vendredi avec une sixième étape entre Saint-Vulbas (Ain) et Saint-Michel de Maurienne (Savoie). Le coup d'envoi de trois étapes de montagne en Pays de Savoie et en Isère jusqu'à l'arrivée finale dimanche à Champéry en Suisse.

Tout au long du parcours, la circulation sera perturbée. Voici le détail et les horaires de fermetures des principaux axes. Les horaires sont donnés à titre indicatif. La fermeture et le rétablissement de la circulation sont laissés à l’initiative des services de gendarmerie suivant la progression de la course

Vendredi 14 juin

La sixième étape mènera vendredi les coureurs de Saint-Vulbas à Saint-Michel de Maurienne. L'entrée en Savoie se fera par Chindrieux puis le col de la Chambotte, sur les hauteurs du lac du Bourget.

Carte de la sixième étape du critérium du Dauphiné - - ASO / Geoatlas.com

De Culoz à Chindrieux : RD 904 et 991 Coupure de circulation au passage de la course entre 12h10 et 13h

: RD 904 et 991 Coupure de circulation au passage de la course entre 12h10 et 13h De Chindrieux (les Carabins) au Col de la Chambotte : RD 991B Fermeture complète entre 11h45 et 13h dans les 2 sens

: RD 991B Fermeture complète entre 11h45 et 13h dans les 2 sens Du Col de la Chambotte à Grésy sur Aix : RD 991B Coupure de circulation au passage de la course entre 12h15 et 13h10

: RD 991B Coupure de circulation au passage de la course entre 12h15 et 13h10 De Grésy sur Aix à Cusy : RD 1201 et 911 Coupure de circulation au passage de la course entre 12h35 et 13h25

: RD 1201 et 911 Coupure de circulation au passage de la course entre 12h35 et 13h25 De Lescheraines au Chatelard : RD 911 Coupure de circulation au passage de la course entre 13h10 et 13h45

: RD 911 Coupure de circulation au passage de la course entre 13h10 et 13h45 Du Chatelard au Col du Frêne : RD 911 Coupure de circulation au passage de la course entre 13h20 et 14h10

: RD 911 Coupure de circulation au passage de la course entre 13h20 et 14h10 Du Col du Frêne à Saint Pierre d’Albigny (la Plantaz) : RD 911 Fermeture complète entre 13h15 et 14h20 dans les 2 sens

: RD 911 Fermeture complète entre 13h15 et 14h20 dans les 2 sens De Saint Pierre d’Albigny à Chateauneuf : RD 911 Coupure de circulation au passage de la course entre 13h55 et 14h30

: RD 911 Coupure de circulation au passage de la course entre 13h55 et 14h30 De Chateauneuf à Aiton : RD 202, 204 et 925 Coupure de circulation au passage de la course entre 14h et 14h45

: RD 202, 204 et 925 Coupure de circulation au passage de la course entre 14h et 14h45 De Aiton à Aiguebelle : RD 72 Coupure de circulation au passage de la course entre 14h15 et 15h

: RD 72 Coupure de circulation au passage de la course entre 14h15 et 15h De Aiguebelle à Epierre : RD 73 Coupure de circulation au passage de la course entre 13h20 et 14h10

: RD 73 Coupure de circulation au passage de la course entre 13h20 et 14h10 De Epierre à Pontamafrey : RD 75, 76A et 74 Coupure de circulation au passage de la course entre 14h45 et 15h45

: RD 75, 76A et 74 Coupure de circulation au passage de la course entre 14h45 et 15h45 De Pontamafrey au Bochet : RD 77, 906 et 81 Coupure de circulation au passage de la course entre 15h15 et 16h10

: RD 77, 906 et 81 Coupure de circulation au passage de la course entre 15h15 et 16h10 Fermeture de la sortie n°27 entre 15h et 16h

Fermeture de l’échangeur n°29 entre 15h30 et 16h30

De St Julien Montdenis à St Michel de Maurienne : RD 1006 Coupure de circulation au passage de la course entre 15h30 et 16h25

: RD 1006 Coupure de circulation au passage de la course entre 15h30 et 16h25 De St Michel au Col de la Beaune : RD 82 et 219 Coupure de circulation au passage de la course entre 15h45 et 16h45 

: RD 82 et 219 Coupure de circulation au passage de la course entre 15h45 et 16h45  Du Col de la Beaune à St Michel : RD 219 Coupure de circulation au passage de la course entre 16h et 17h

Samedi 15 juin

La septième étape mènera samedi les coureurs de Saint-Genix-les-Villages (Savoie) aux Sept-Laux (Isère). C'est l'étape-reine de cette 71ème édition.

Carte de la 7éme étape du critérium du Dauphiné - ASO / Géoatlas.com

De Saint Genix à Domessin : RD 43, 35 et 38 Coupure de circulation entre 12h50 et 13h20

: RD 43, 35 et 38 Coupure de circulation entre 12h50 et 13h20 De Domessin au Gué des Planches : RD 38 et 921E Coupure de circulation entre 13h10 et 13h35

: RD 38 et 921E Coupure de circulation entre 13h10 et 13h35 Gué des Planches - Aiguebelette le lac - Nances : RD 921D Coupure de circulation au passage de la course entre 13h20 et 14h05

: RD 921D Coupure de circulation au passage de la course entre 13h20 et 14h05 Fermeture de l’échangeur n°12 entre 13h15 et 14h15

Novalaise (Corbin) – Col de l’Epine – Saint Sulpice : RD 921 et 916 Fermeture complète entre 13h et 14h30 dans les 2 sens

: RD 921 et 916 Fermeture complète entre 13h et 14h30 dans les 2 sens Saint Sulpice - Chambéry : RD 916 Coupure de circulation entre 14h et 14h45

: RD 916 Coupure de circulation entre 14h et 14h45 De Chambéry au Col du Granier via Jacob : RD 912 Coupure de circulation entre 14h25 et 15h15

: RD 912 Coupure de circulation entre 14h25 et 15h15 Du Pas de la Fosse au Col : RD 912 Fermeture complète entre 14h et 15h15 dans les 2 sens

Descente du Granier vers Chapareillan côté Isère : RD 285A Coupure à partir de 14h45

Dimanche 16 Juin

La huitième et dernière étape mènera dimanche les coureurs de Cluses (Haute-Savoie) à Champéry (Suisse).

carte de la 8éme étape du critérium du Dauphiné - ASO / Géoatlas.com