Croquettes contre photo de votre chien : "le Noël des animaux", une initiative originale dans le Loiret

Une association du Loiret spécialisée dans l'aide aux propriétaires d'animaux démunis ou SDF organise tout ce week-end (6 et 7 novembre 2021) une opération originale, à Saint-Cyr en Val au sud d'Orléans : "le Noël des animaux".

Le principe est le suivant : si vous apportez un sac de croquettes (10 ou 20 kilo) ou des sacs de litière (2 ou 3), en échange, votre chien sera pris en photo par une photographe professionnelle et vous récupérerez les clichés.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'association "Les gamelles de l'amitié", basée à Marcilly en Villette, organise cette opération ce samedi et ce dimanche au parc du château de Morchêne, à Saint-Cyr-en-Val entre 9h30 et 13h puis 14h et 16h. Inscription obligatoire au préalable au 06 03 86 62 09. Ces croquettes et litières serviront ensuite dans le cadre des maraudes effectuées par l'association, dans l'agglomération orléanaise, pour nourrir et venir en aide aux chiens des SDF et personnes démunies.