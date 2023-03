"Croyez en vos rêves" : Thomas Voeckler échange avec les jeunes du pôle cycliste de Saint-Amand-Montrond

L'ex-star du cyclisme français Thomas Voeckler était à Saint-Amand-Montrond ce mercredi 8 mars, à l'occasion du départ de la 4e étape du Paris-Nice. Il en a profité pour rencontrer et échanger avec les 14 jeunes du pôle d'entrainement cycliste de la ville.

Au programme, une discussion d'une petite heure sur sa carrière, son avis sur les stars actuelles du cyclisme, les performances dans les catégories jeunes. "J'ai cru me revoir un petit peu à leur place, parce que je suis aussi passé par un sport étude plus jeune, confie Thomas Voeckler. On les sent très intéressés à travers leurs questions. C'est très orienté sur le vélo car ce sont des passionnés. C'est bien de pouvoir échanger avec eux !"

Il ne faut rien s'interdire

Une passion que certains voudraient transformer en métier, en devenant professionnel. Le parcours est difficile rappelle Thomas Voeckler : "On peut très bien aimer faire du vélo, ne pas passer professionnel mais quand même en faire son sport de prédilection. Il faut aimer le vélo, croire en ses rêves, ne rien s'interdire et ne pas avoir de complexe."

Un discours qui fait mouche chez certains jeunes. "C'est sûr qu'il faut s'acharner sur l'entraînement mais il faut aussi garder une part de plaisir, même si parfois c'est compliqué", explique Camille.

À l'issue de la rencontre, les jeunes ont pu faire signer leurs maillots et faire quelques selfies.