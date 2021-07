Crozon : l'accès restreint à la plage de la Palue provoque la colère des surfeurs

Il ne sera désormais plus possible de se rendre jusqu'à la plage de la Palue en voiture. Pour protéger et sécuriser le site, Patrick Berthelot, le maire de Crozon (Finistère) a décidé de limiter l'accès à la plage. Désormais, les usagers devront se garer sur un parking avant le village de la Palue puis emprunter une navette pour descendre jusqu'à la plage. Le parking en face de la plage sera réservé aux personnes à mobilité réduite et aux écoles de surf accréditées.

Colère chez les surfeurs

La plage de la Palue est un spot prisé des surfeurs. Habitués à descendre avec leur matériel jusqu'au front de mer, cette décision provoque l’incompréhension. Anne-Hélène Bernard, présidente du surfing club de Crozon, s'interroge : "On ne comprend pas cette distinction entre public et privé. Le plage doit être accessible à tous et là il y a un espace qui va, de fait, être réservé aux écoles privées, laissant de côté tous les pratiquants libres de surf."

Cependant, elle tient à souligner que cette décision ne concerne pas uniquement les surfeurs mais tous les usagers des plages, enfants, famille etc. Une pétition pour interdire cette mesure vient d'être lancée par le collectif des usagers des plages de Crozon. Elle a recueilli plus de 1.000 signatures.

Le soulagement des habitants

Pour accéder à la plage, les voitures passent par le village de la Palue. Un village étroit qui se transforme en goulot d'étranglement l'été. Guy y a sa résidence secondaire depuis plus de 20 ans et il avoue être soulagé par cette mesure :"le village est limité à 30 km/h mais peu de monde respecte cette limitation et ça devient vite dangereux avec le monde l'été." La barrière sera fermée dès le début de l'été, dès que la mairie aura trouvé des chauffeurs pour la navette.