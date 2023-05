Crues de la Loire et du Cher : un sondage lancé auprès des 125.000 habitants concernés

Le Cher peut-il être dangereux ? Pensez-vous que votre lieu de travail se situe en zone inondable ? Que faut-il faire en premier, en cas d'alerte ? Voilà quelques-unes des questions qui figurent dans une enquête lancée conjointement par Tours Métropole et la communauté de communes Touraine Est-Vallées. Une opération de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre du PAPI, le Programme d'actions de prévention des inondations.

Dix-huit communes sont classées en "risque important d'inondation", représentant 125.000 habitants, et cinq d'entre elles sont identifiées comme "entièrement inondables" (Berthenay, Saint-Genouph, La Riche, Saint-Pierre-des-Corps, La Ville-aux-Dames). "Avec le réchauffement climatique, on a l'impression qu'on aura plus à faire face à ces inondations mais c'est faux, rappelle Philippe Clémot, maire de Mettray et vice-président en charge de la prévention des inondations à Tours Métropole, "les inondations sont peut-être moins régulières mais beaucoup plus violentes, on en a l'expérience dans le Sud. Donc c'est important de rappeler aux gens les risques encourus. Il n'y a pas vraiment de culture du risque en Indre-et-Loire."

Un autre questionnaire s'adresse aux chefs d'entreprise et aux agriculteurs. L'enquête, anonyme, se déroule jusqu'à fin juin.