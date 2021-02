Les habitants de Montignac, ou encore de La Roque Gageac ont commencé à nettoyer leurs habitations, commerces ou restaurants après les crues de la Vézère et de la Dordogne. En espérant qu'il n'y aura plus d'inondations cette année.

Crues et inondations : l'heure est au nettoyage au bord de la Dordogne et de la Vézère

La propriétaire d'un commerce nettoie l'eau et la boue à La Roque Gageac en Dordogne

La Dordogne n'est plus en vigilance orange aux crues et aux inondations. Mais la Vézère et l'Isle restent en jaune sous surveillance. Car la pluie est encore tombée sur le Périgord ce samedi.

Et il devrait encore pleuvoir ce dimanche, mais aussi lundi, mardi et mercredi ! A Montignac la Vézère n'était plus qu'à 2 mètres 32 ce samedi après-midi, loin des 5 mètres 51 atteints mardi soir. Une décrue qui a laissé quelques restaurateurs, installés en bord de rivière, un peu désemparés. Car l'eau a fait quelques dégâts. Comme chez Didier Mortier, patron de l'O-berge où le terrasse est recouverte de boue.

"Toute la partie basse a été inondée l'équivalent de trois mètres d'eau. Et là, on voit la quantité de boue qui reste, une dizaine de centimètres" dit-il.

La terrasse d'un restaurant de Montignac, recouverte de boue © Radio France - Antoine Balandra

Il y a donc pas mal de travail pour remettre en état. Et Didier Mortier commence à en avoir un peu marre : "C'est la troisième fois que cela nous arrive depuis l'automne. Mais c'était des petites crues. Là c'était une grosse crue, on a failli avoir l'eau au premier étage et elle est restée plusieurs jours, ce qui explique la boue à nettoyer", poursuit le restaurateur.

Juste à côté, Fabien, le patron du Flannagan's a déjà remis en état sa terrasse Mais les dégâts là encore ne sont pas négligeables : "Sur la terrasse les luminaires extérieurs n'ont pas survécu. En cuisine, nous avions surélevé on avait enlevé tout ce que l'on a pu, mais l'eau est montée assez haut, un peu plus que les autres années. Nous sommes fermés, alors malheureusement, cela nous occupe de nettoyer", dit-il.

L'eau de la Dordogne était encore haute à Beynac © Radio France - Antoine Balandra

Car bien sûr les restaurants étaient fermés au moment des crues. Mais avec en plus la crise du Covid, les restaurateurs espèrent maintenant nettoyer et pouvoir rouvrir pour la belle saison en avril.

La Dordogne laisse un peu de répit aux habitants de La Roque

Un peu plus au sud à La Roque Gageac, toujours en Périgord noir, en bord de Dordogne, l'heure est aussi au nettoyage, pour les riverains de la rue principale, noyée il y a quelques jours. Et que France Bleu Périgord vous avait fait découvrir, inondée, avec des agents municipaux qui s'y déplaçaient en canoë.

L'eau est un peu redescendue à La Roque Gageac © Radio France - Antoine Balandra

Désormais, il faut nettoyer, comme chez Marc et Jenny, deux commerçants gallois : "le plus important, c'est le nettoyage, d'enlever la boue. Là on passe la raclette, le kärcher et l'aspirateur" dit Marc. "La dernière fois, c'était en 1993, c'est exceptionnel", explique le propriétaire des lieux.

L'eau est montée de 50 cm dans tout le magasin. Mais aussi dans le gîte à côté où les canapés sont désormais hors service. Juste à côté, un autre commerce est touché, c'est une voisine qui aide la patronne à tout nettoyer, Sandra, qui habite juste au-dessus. Elle explique qu'elle a eu un peu peur : "j'étais souvent levée la nuit. Cela me faisait un peu peur l'eau qui passait au dessus du parapet, c'était impressionnant, cela m'a fait un peu de mal, c'est triste" explique-t-elle.

Ce samedi les flots tempétueux de la Dordogne coulaient encore sous les fenêtres de Sandra. Les habitants croisaient les doigts pour qu'elle ne remonte pas une nouvelle fois.