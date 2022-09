Cueillette des champignons : la règlementation, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 75 000 euros

C'est la course aux champignons, en particulier aux cèpes, ces derniers jours. Il a plu. Et c'est un festival ! Mais, c'est aussi un festival.. d'abus?. Par méconnaissance parfois, mais pas toujours. La Préfecture de Lozère remet les points sur les "i".

C’est la folie des champignons en Lozère. C’est une année exceptionnelle pour les champignons et surtout les cèpes. Par conséquent et sans surprise, de nombreux ramasseurs se pressent dans les sous-bois lozériens. "C'est ce qui nous remonte : il y a des bandes organisées, regrette au micro France Bleu Gard Lozère Xavier Canellas, responsable du service biodiversité eau et foret à la DDT de Lozère. Du ramassage organisé, avec des quantités très importantes (..) C'est vraiment presque de la cueillette industrielle". On ne le sait pas toujours, mais la cueillette des champignons est réglementée. Et cette règlementation de la cueillette des champignons a fait l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral en Lozère tombé cette semaine. Face à l’afflux de cueilleurs venus de départements voisins, la préfecture a tenu rappeler quelques règles.

Volume de cueillette limité à 10 litres/personne/jour.

"Vous ne pouvez pas ramasser plus de 10 litres de champignons. Les champignons appartiennent aux propriétaires des terrains, rappelle Xavier Canellas, responsable du service biodiversité eau et foret à la DDT de Lozère (direction départementale des territoires). Le ramassage des champignons est une tolérance qui s'applique, notamment pour le ramassage familial. Le mieux, c'est de demander au propriétaire l'autorisation de ramasser des champignons chez lui.

Vous risquez une amende maximale de 750 euros. "S'il y a circonstances aggravantes -notamment dans un cas d'une organisation destinée à la commercialisation des champignons-, là l'amende peut être portée jusqu'à 75 000 euros et 5 ans d'emprisonnement"

"Le seul outil autorisé est le couteau" Xavier Canellas, responsable du service biodiversité eau et foret à la DDT de Lozère (direction départementale des territoires)

Et n'oubliez jamais : "Si vous détruisez l'endroit où pousse le champignon, le risque c'est qu'il y en ait moins l'année suivant".