Cuisine : un livre connecté avec 300 recettes alsaciennes venant d'amateurs et de professionnels

La recette de la brioche de foie gras de Marc Haeberlin, de l'Auberge de l'Ill, deux étoiles au guide Michelin est à quelques pages de celle du cake alsacien de Patricia de Haguenau, ou encore du ropfkueche de Marie-Jeanne de Rosheim. Le principe de "nos recettes alsaciennes" est simple, dans ce livre de cuisine, des professionnels de la cuisine et des amateurs ont proposé leurs recettes pour un mélange original. L'idée avait été lancée par la Collectivité européenne d'Alsace et par les Etoiles d'Alsace.

Marie-Jeanne Troestler est très fière que sa recette de brioche ait été retenue. "C'est une spécialité de Rosheim, une recette que je tiens de ma maman. Très souvent, on me demande ma recette, et ce n'est pas un secret, il faut la donner aux générations futures."

"Je prends autant de plaisir à manger chez ma mère que dans un trois étoiles."

"Nos recettes alsaciennes" propose donc une centaine de recettes venant d'amateurs, et 200 venant des pros. Un mélange des genres qui a séduit les chefs, comme Eric Westermann du Buerehiesel. "C'est génial, je suis convaincu qu'on n'invente jamais rien. Il y a des idées qui viennent de droite, de gauche, on essaie d'en faire quelque chose et des fois ça marche." Pas besoin d'aller dans un restaurant étoilé pour bien manger ajoute Alexis Albrecht du Vieux couvent à Rhinau. "Je prends autant de plaisir à aller manger des plats traditionnels chez ma mère et ma belle-mère, et c'est le mélange qui est intéressant."

Autre mélange intéressant dans "nos recettes alsaciennes", en plus de la version papier, vous trouvez des QR codes pour accéder aux recettes réactualisées en ligne, avec des vidéos.