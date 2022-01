Aux jardins familiaux de Colmar, "cultiver ses légumes, c'est une sacrée économie"

Alors que les prix des fruits et légumes ont augmenté de 9% en deux ans, selon une étude,les jardins familiaux connaissent de plus en plus de succès. Cultiver ses propres légumes permet de faire de sacrées économies, mais il faut s'investir.

Alors que le prix des fruits et légumes a augmenté de 9% en deux ans, selon le dernier baromètre des prix de grande consommation de Familles rurales publié ce vendredi. L'association de défense interpelle les pouvoirs publics et demande pour les plus modestes, un chèque de 37,50 euros versé à chaque personne dans le besoin tous les mois.

Pour faire des économies : cultiver soi-même son jardin, c'est aussi une des solutions. A Colmar, les jardins familiaux reçoivent beaucoup de demandes en ce moment pour les inscriptions.

6 plants de salade pour 1 euro, c'est moins cher que le prix d'une salade

Il y a 650 places et plus de 150 demandes, pour quarantaine d'emplacements qui se libèrent par an. Autant dire que l'on se bouscule au portillon pour trouver une place, notamment depuis les mesures de confinement.

Yvon Denis a sa parcelle aux jardins familiaux de Colmar depuis 20 ans, c'est aussi le vice-président de l'association : "quand vous faîtes vos comptes, six plants de salade c'est un euro, c'est beaucoup moins cher que le prix d'une salade sur le marché ou en grande surface. Manger mes propres légumes, ce n'est pas la même saveur aussi" explique le jardinier.

De gauche à droite : Daniel Cazanove, le présiddent des jardins familiaux, Marcel Ferrez, correspondant du site et Yvon Denis le vice-président des jardins familiaux © Radio France - Guillaume Chhum

L'économie sur les fruits et légumes n'est pas seulement ce qui intéresse les candidats aux jardins familiaux, c'est aussi le fait d'être en plein-air et aussi le besoin d'un retour à la nature.

Il faut-être au moins une heure par jour dans les parcelles

"Un bon jardinier, avec de bons outils peut produire pour 3.000 euros de fruits et légumes par an, selon une étude de notre association, c'est donc très intéressant même si tout le monde n'est pas un jardinier chevronné ," ajoute Daniel Cazanove, le président des jardins familiaux de Colmar.

Les demandes sont très nombreuses aux jardiens familiaux de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Mais attention, entretenir un potager demande de l'investissement. Il faut-être au moins une heure par jour dedans à la belle saison. Il faut savoir aussi écouter la nature, manier la pioche et acquérir des techniques de jardinage.

Tous ces facteurs doivent-être pris en compte, avant d'être candidat pour une parcelle, dans les jardins familiaux de Colmar.