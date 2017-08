Cultura déballe les cartons en zone nord du Mans

Livres et CD commencent à prendre place sur les étagères du futur Cultura. L'enseigne de biens et loisirs culturels s'installe au Parc manceau. Elle y ouvrira fin septembre son 77ème magasin.

L'enseigne Cultura n'est pas encore accrochée sur la façade mais les 30 salariés sont déjà sur le pont. C'est une ruche, tous allant et venant aux côtés des derniers artisans et ouvriers dans ce magasin de 2.200 m². "Cela fait deux mois qu'on prépare cette ouverture" raconte Stephan Pincivy, le directeur. "On réceptionnait et on triait les produits en entrepôts. Et là ça se concrétise, ça y est on ouvre les cartons et on met en rayons".

Les premiers ouvrages mis en rayon © Radio France

Il y a un entrain général assez contagieux.

Il faudra encore au moins 15 jours pour tout ranger. "Mais c'est excitant et enrichissant" assure Emilie, responsable du rayon Beaux-Arts car il est rare de pouvoir "participer à une ouverture. Il y a un entrain général assez contagieux. C'est euphorisant".

L'espace instruments de musique du Cultura du Parc manceau © Radio France - Julien JEAN

Ce sont des milliers de références à rentrer, et pas seulement des livres. La librairie ne représentera au final qu'un tiers du magasin selon Stephan Pincivy. "Il y aura les loisirs créatifs, les jeux vidéos, la musique, les instruments, des cours de musique également et une académique artistique. Donc on veut réunir toute l'offre culturelle sous un même toit".

Cultura doit ouvrir d'ici la fin septembre au Parc manceau en zone nord du Mans.